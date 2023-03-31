В Тюмени увеличивается спрос на курьеров и водителей из-за интернет-торговли

Из-за маркетплейсов в Тюмени резко вырос спрос на водителей грузовиков и курьеров

Увеличение оборотов в сфере интернет-торговли в Тюмени привело к резкому росту спроса на транспортные услуги. По данным сервиса «Авито», активность в этом секторе повысилась на 20%.