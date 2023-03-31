В Тюмени увеличивается спрос на курьеров и водителей из-за интернет-торговли

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
Постепенно растёт спрос на курьеров, водителей. Их услуги востребованы среди продавцов и производителей, которые работают с маркетплейсами.
«Только в марте этого года по сравнению с показателями 2022 года в Тюмени спрос на коммерческие перевозки вырос на 20%», — отмечают эксперты «Авито».
Бизнесменам нужно перевозчики, чтобы осуществлять перевозки в срок.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области увеличилась потребность в начальниках и руководящем персонале.