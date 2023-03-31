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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:21

В Тюмени увеличивается спрос на курьеров и водителей из-за интернет-торговли

31 марта 2023, 16:10
Фото: 1MI

Из-за маркетплейсов в Тюмени резко вырос спрос на водителей грузовиков и курьеров

Увеличение оборотов в сфере интернет-торговли в Тюмени привело к резкому росту спроса на транспортные услуги. По данным сервиса «Авито», активность в этом секторе повысилась на 20%.

Постепенно растёт спрос на курьеров, водителей. Их услуги востребованы среди продавцов и производителей, которые работают с маркетплейсами.

«Только в марте этого года по сравнению с показателями 2022 года в Тюмени спрос на коммерческие перевозки вырос на 20%», — отмечают эксперты «Авито».

Бизнесменам нужно перевозчики, чтобы осуществлять перевозки в срок.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области увеличилась потребность в начальниках и руководящем персонале.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Водители#Дороги#Покупка-продажа#Экономика
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