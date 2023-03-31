В центре Тюмени произошло ДТП. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель иномарки на перекрестке при развороте не уступил дорогу Lada. В результате аварии водитель отечественной легковушки получил травму ноги.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем в Ялуторовске 41-летний водитель Chery врезался в жилой дом. Мужчине стало плохо за рулем. В аварии травмы получили две пассажирки Chery — девочки 13-ти и 17-ти лет и сам водитель.