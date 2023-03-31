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Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

В центре Тюмени произошло ДТП. Есть пострадавшие

31 марта 2023, 04:27
Фото: 1MI

В жестком ДТП в центре Тюмени пострадал один человек

Жесткое дорожно-транспортное происшествие произошло накануне вечером в центре Тюмени. На перекрестке улиц Герцена и Грибоедова столкнулись легковые автомобили Kia Rio и Lada.
Сюжет
ДТП
Фото: ЧС Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, по предварительным данным, водитель иномарки на перекрестке при развороте не уступил дорогу Lada. В результате аварии водитель отечественной легковушки получил травму ноги.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне днем в Ялуторовске 41-летний водитель Chery врезался в жилой дом. Мужчине стало плохо за рулем. В аварии травмы получили две пассажирки Chery — девочки 13-ти и 17-ти лет и сам водитель.

#Валентина Бурнашева#ДТП#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Тюмень#Авария#Тюменская область
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