Тюменский «Стальмост» показывает пример успешной межрегиональной кооперации

Posted 31 марта 12:41
Published 31 марта 12:41
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
В планах завода на 2023 год произвести еще 70 тысяч тонн.
«Объем инвестиций в производство увеличился с 16,2 миллиона рублей в 2019 году до 113 миллионов рублей в 2022 году», — рассказал глава региона.
Сейчас завод выпускает автодорожные, железнодорожные и пешеходные пролетные строения, обсадные трубы и опорные части мостов поставляются во множество регионов России, а также в Узбекистан и Казахстан. Кроме того, на предприятии освоили производство современных быстровозводимых и модульных зданий. Они тоже пользуются спросом, в том числе в северных автономных округах.
«Завод „Стальмост“ — яркий пример того, как тюменские промышленные предприятия активно способствуют экономическому и инфраструктурному развитию всех трех регионов: Тюменской области, Югры и Ямала. Предприятие платит налоги и обеспечивает работой более тысячи тюменцев», — подчеркнул губернатор.
Стоит отметить, что господдержка развития промышленности и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Тюменской области в 2022 году превысила 2 миллиарда рублей. Помощью воспользовались свыше 4 тысяч компаний, среди которых и завод «Стальмост».