Тюменский «Стальмост» показывает пример успешной межрегиональной кооперации

Сейчас завод выпускает автодорожные, железнодорожные и пешеходные пролетные строения, обсадные трубы и опорные части мостов поставляются во множество регионов России, а также в Узбекистан и Казахстан. Кроме того, на предприятии освоили производство современных быстровозводимых и модульных зданий. Они тоже пользуются спросом, в том числе в северных автономных округах.