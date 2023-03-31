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Posted 31 марта 12:41

Published 31 марта 12:41

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

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Тюменский «Стальмост» показывает пример успешной межрегиональной кооперации

31 марта 2023, 12:41
Фото: 1MI
За 15 лет работы тюменский завод «Стальмост» выпустил 300 тысяч тонн металлоконструкций. Достичь таких результатов позволило постоянное наращивание объемов производства, отметил, губернатор Тюменской области Александр Моор, во время своего визита на предприятие.

В планах завода на 2023 год произвести еще 70 тысяч тонн.


«Объем инвестиций в производство увеличился с 16,2 миллиона рублей в 2019 году до 113 миллионов рублей в 2022 году», — рассказал глава региона.

Сейчас завод выпускает автодорожные, железнодорожные и пешеходные пролетные строения, обсадные трубы и опорные части мостов поставляются во множество регионов России, а также в Узбекистан и Казахстан. Кроме того, на предприятии освоили производство современных быстровозводимых и модульных зданий. Они тоже пользуются спросом, в том числе в северных автономных округах.

«Завод „Стальмост“ — яркий пример того, как тюменские промышленные предприятия активно способствуют экономическому и инфраструктурному развитию всех трех регионов: Тюменской области, Югры и Ямала. Предприятие платит налоги и обеспечивает работой более тысячи тюменцев», — подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что господдержка развития промышленности и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства в Тюменской области в 2022 году превысила 2 миллиарда рублей. Помощью воспользовались свыше 4 тысяч компаний, среди которых и завод «Стальмост».

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