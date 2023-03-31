Тюменские врачи полгода боролись за зрение пациента

Перед бригадой врачей стояла сложная задача: провести несколько оперативных вмешательств разными этапами. Сначала тюменца избавили от пучеглазия, после сделали пластическую операцию глазных мышц и верхнего века на обоих глазах. Для второго глаза пластическую операцию на смыкание века пришлось делать несколько раз в течение полугода.