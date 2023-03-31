Тюменские врачи полгода боролись за зрение пациента

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Перед бригадой врачей стояла сложная задача: провести несколько оперативных вмешательств разными этапами. Сначала тюменца избавили от пучеглазия, после сделали пластическую операцию глазных мышц и верхнего века на обоих глазах. Для второго глаза пластическую операцию на смыкание века пришлось делать несколько раз в течение полугода.
«Такие сложные формы экзофтальма тяжело поддаются лечению, и мы тоже рисковали. В итоге риск оказался оправдан. На сегодня все операции по возвращению функций глаз завершены. Пациенту больше не грозит слепота», — сообщил «Нашему городу» врач-нейрохирург Юрий Геркул.
За последние четыре года подобных операций в области было проведено около 50, делают их только в МСЧ «Нефтяник».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени провели шестичасовую операцию мужчине, который обратился с простудой.