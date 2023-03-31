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Posted Сегодня, 07:48

Published Сегодня, 07:48

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Тюменские врачи полгода боролись за зрение пациента

31 марта 2023, 07:48
Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени хирурги вернули пациенту зрение

50-летний пациент из Тюмени в ходе редкой формы заболевания щитовидной железы получил развитие контрактуры глаза, то есть пучеглазия. Врачи одной из тюменских клиник провели ряд операций в течение полугода. Сейчас мужчина может видеть, с него снимут инвалидность.
Сюжет
Тюмень

Перед бригадой врачей стояла сложная задача: провести несколько оперативных вмешательств разными этапами. Сначала тюменца избавили от пучеглазия, после сделали пластическую операцию глазных мышц и верхнего века на обоих глазах. Для второго глаза пластическую операцию на смыкание века пришлось делать несколько раз в течение полугода.

«Такие сложные формы экзофтальма тяжело поддаются лечению, и мы тоже рисковали. В итоге риск оказался оправдан. На сегодня все операции по возвращению функций глаз завершены. Пациенту больше не грозит слепота», — сообщил «Нашему городу» врач-нейрохирург Юрий Геркул.

За последние четыре года подобных операций в области было проведено около 50, делают их только в МСЧ «Нефтяник».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени провели шестичасовую операцию мужчине, который обратился с простудой.

Тюменские врачи провели сложную 6-часовую операцию по спасению мужчины с простудой
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#Елена Литвиненко#Врачи#Хирургия#Операция#Медицина72#Тюмень#Больные#Врач
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