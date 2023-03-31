Тюменские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В марте число заболевших опасной инфекцией увеличилось почти на 20% (в сравнении с февралём).
«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 30 июня. Решение принято на заседании оперативного штаба 31 марта», — отмечает инфоцентр регионального правительства.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 3 апреля особый противопожарный режим вводится по всей Тюменской области.