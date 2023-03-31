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Тюменские власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

31 марта 2023, 11:39
Фото: 1MI

В Тюменской области власти продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности продлен до 30 июня. Об этом сообщает информцентр правительства региона. Он действует в Тюменской области из-за коронавируса.

В марте число заболевших опасной инфекцией увеличилось почти на 20% (в сравнении с февралём).

«Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до 30 июня. Решение принято на заседании оперативного штаба 31 марта», — отмечает инфоцентр регионального правительства.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 3 апреля особый противопожарный режим вводится по всей Тюменской области.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Погода в Тюмени#Коронавирусная инфекция#Александр Мязин
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