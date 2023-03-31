Тюменская область попала в красную зону по лесным пожарам

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Наряду с Тюменской областью в красную зону попали также Курганская, Челябинская и Свердловская области. В целом по России высокий уровень пожарной опасности ожидается в 32 регионах.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 3 апреля 2023 года может уже начаться пожароопасный сезон. Об этом сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. Причиной является быстрое таяние снега.