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Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Тюменская область попала в красную зону по лесным пожарам

31 марта 2023, 03:39
Фото: ФБУ "Авиалесоохрана"

Авиалесоохрана: в Тюменской области готовятся к сильным пожарам

Тюменская область может оказаться в апреле в красной зоне по лесным пожарам из-за теплой сухой погоды. Такой прогноз делают специалисты Федеральной службы авиалесоохраны на основе метеорологических данных.
Сюжет
Тюмень

Наряду с Тюменской областью в красную зону попали также Курганская, Челябинская и Свердловская области. В целом по России высокий уровень пожарной опасности ожидается в 32 регионах.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 3 апреля 2023 года может уже начаться пожароопасный сезон. Об этом сообщил директор регионального департамента лесного комплекса Леонид Остроумов. Причиной является быстрое таяние снега.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожары#Лес#Тюмень#Тюменская область#Пожар
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