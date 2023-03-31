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Тюменец стал избивать 13-летнего сына после смерти жены

31 марта 2023, 14:46
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина избивал и спаивал маленького сына после смерти жены

В Тюмени мужчина стал избивать и спаивать 13-летнего сына после смерти жены. По данным пресс-службы тюменских судов, обвиняемый в одиночку воспитывал школьника.
«В 2022 году подросток сбежал к бабушке после того, как отец несколько раз ударил его по голове из-за незаписанного домашнего задания», - сообщает пресс-служба тюменских судов.

Бабушка не обращалась в полицию. На заседании суда мужчина не признал, что совершил в отношении сына преступление. По словам обвиняемого, мальчика против него настроила теща.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на базе ИК-4 открыли центр для осужденных к принудительным работам.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Жалобы#Безопасность#Дела судебные#Уголовные дела#Александр Мязин
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