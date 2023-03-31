Тюменец стал избивать 13-летнего сына после смерти жены

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
«В 2022 году подросток сбежал к бабушке после того, как отец несколько раз ударил его по голове из-за незаписанного домашнего задания», - сообщает пресс-служба тюменских судов.
Бабушка не обращалась в полицию. На заседании суда мужчина не признал, что совершил в отношении сына преступление. По словам обвиняемого, мальчика против него настроила теща.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на базе ИК-4 открыли центр для осужденных к принудительным работам.