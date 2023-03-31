Платежи по кредитам можно отсрочить до конца года

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
«Антиковидные (кредитные) каникулы мы продлим… Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон», — сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Об этом пишут «Новые известия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Центробанке считают необходимостью давать кредитные каникулы в случае болезни или потери работы.