Платежи по кредитам можно отсрочить до конца года

Тюменцы смогут продлить кредитные каникулы

Сегодня истекает срок когда можно было подать заявление на кредитные каникулы. В Госдуме предложили продлить их до конца 2023 года. Коснется это предпринимателей и физических лиц. Кредитные каникулы будут предоставляться на займы, взятые до 1 марта 2022 года.

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