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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

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Платежи по кредитам можно отсрочить до конца года

31 марта 2023, 12:07
Фото: 1MI

Тюменцы смогут продлить кредитные каникулы

Сегодня истекает срок когда можно было подать заявление на кредитные каникулы. В Госдуме предложили продлить их до конца 2023 года. Коснется это предпринимателей и физических лиц. Кредитные каникулы будут предоставляться на займы, взятые до 1 марта 2022 года.
Сюжет
Тюмень
«Антиковидные (кредитные) каникулы мы продлим… Сейчас подготовлена поправка, которая продлевает действующие антиковидные каникулы до конца года, пока не примем этот постоянно действующий закон», — сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Об этом пишут «Новые известия».

Ранее «Наш Город» писал, что в Центробанке считают необходимостью давать кредитные каникулы в случае болезни или потери работы.

В РФ начнутся кредитные каникулы по любому виду потребзаймов
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#Елена Литвиненко#Кредит#Центробанк#Госдума РФ#Деньги#Тюмень#Тюменская область
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