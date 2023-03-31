«Обиделась и накатала заявление»: тюменка обвинила знакомого в изнасиловании

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
3 января 2022 года, девушка сообщила следователю, что гражданин К. ее изнасиловал, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера. По данному факту началась процессуальная проверка.
Но позже, в ходе предварительного следствия, Юлия сказала правоохранителям, что изнасилования не было, между ней и неким К. произошел конфликт, после которого девушка решила отомстить обидчику, написав заявление в полицию.
«В судебном заседании подсудимая вину не признала. К показаниям девушки суд относится критически, расценивает их как способ уйти от ответственности. Гражданка ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-психиатра, нарколога не состоит», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Суд назначил Юлии наказание в виде штрафа — 100 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец изнасиловал женщину на глазах её матери и настаивал на домашнем аресте.