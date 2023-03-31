«Обиделась и накатала заявление»: тюменка обвинила знакомого в изнасиловании

Тюменка заплатит 100 тысяч за ложный донос об изнасиловании

100 тысяч рублей придется заплатить Юлии Л. за обвинение в изнасиловании, которого, по решению суда, не было. В ходе предварительного следствия девушка призналась, что оговорила знакомого и раскаялась. Однако позже, в ходе судебного заседания, отказалась от этих слов.

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