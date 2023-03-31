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Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

«Обиделась и накатала заявление»: тюменка обвинила знакомого в изнасиловании

31 марта 2023, 08:29
Фото: 1MI

Тюменка заплатит 100 тысяч за ложный донос об изнасиловании

100 тысяч рублей придется заплатить Юлии Л. за обвинение в изнасиловании, которого, по решению суда, не было. В ходе предварительного следствия девушка призналась, что оговорила знакомого и раскаялась. Однако позже, в ходе судебного заседания, отказалась от этих слов.
Сюжет
Суд

3 января 2022 года, девушка сообщила следователю, что гражданин К. ее изнасиловал, а также совершил иные насильственные действия сексуального характера. По данному факту началась процессуальная проверка.

Но позже, в ходе предварительного следствия, Юлия сказала правоохранителям, что изнасилования не было, между ней и неким К. произошел конфликт, после которого девушка решила отомстить обидчику, написав заявление в полицию.

«В судебном заседании подсудимая вину не признала. К показаниям девушки суд относится критически, расценивает их как способ уйти от ответственности. Гражданка ранее не судима, по месту жительства характеризуется положительно, на учетах у врача-психиатра, нарколога не состоит», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд назначил Юлии наказание в виде штрафа — 100 000 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменец изнасиловал женщину на глазах её матери и настаивал на домашнем аресте. 

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