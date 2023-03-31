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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Новые правила Минфина: в Тюмени не ожидают оттока иностранных инвесторов

31 марта 2023, 10:13
Фото: 1MI

В Тюмени в случае оттока иностранных компаний их ниши займут российские

Министерство финансов опубликовало документ, в котором прописываются новые условия выхода иностранного бизнеса с российского рынка. Теперь продавцу необходимо будет заплатить взнос в федеральный бюджет в размере 10% от рыночной стоимости.
Сюжет
Тюмень

 

«Обязательство по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 10% от половины рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете об оценке актива», — говорится в протоколе заседания комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

Вслед за этим сообщением появилась новость об уходе более двух тысяч иностранных компаний с российского рынка. Она пока не получила никакого подтверждения со стороны федеральных и региональных властей. В департаменте инвестиционной политики региона сообщили, что у инвесторов интерес к Тюменской области не снижается. Более того, по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал рекордно вырос до 357,8 млрд рублей.

«Правительство региона находится в коммуникации с руководством предприятий с иностранным участием. По решению их головных подразделений приостановлены зарубежные инвестиции и трансфер технологий в российские подразделения. Но деятельность сохранена, принятые обязательства выполняются и, главное, сохранён штат работников. В случае ухода с рынка иностранных компаний, во всех отраслях экономики региона присутствуют российские компании, которые могут занять освободившиеся ниши», — сообщил изданию «Наш город» Валерий Ладнер, начальник управления департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Ранее «Наш город» писал, что для увеличения доходов в бюджет страны Минфин планирует выпуск «патриотических облигаций» для населения, которые бы распространялись через банки и другие финансовые платформы.

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#Елена Литвиненко#Финансы#Деньги#Экономика#Минфин#Инвестиции#Бизнес#Общество#Тюменская область#Тюмень
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