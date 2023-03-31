Новые правила Минфина: в Тюмени не ожидают оттока иностранных инвесторов

Вслед за этим сообщением появилась новость об уходе более двух тысяч иностранных компаний с российского рынка. Она пока не получила никакого подтверждения со стороны федеральных и региональных властей. В департаменте инвестиционной политики региона сообщили, что у инвесторов интерес к Тюменской области не снижается. Более того, по итогам 2022 года объем инвестиций в основной капитал рекордно вырос до 357,8 млрд рублей.