Из-за санкций самые успешные регионы РФ оказались самыми отстающими

В 2021 году федеральный центр и регионы в совокупности не сумели освоить почти 645 млрд рублей. В прошлом году сумма выросла сразу до 784 млрд рублей, однако с учетом общего роста бюджетных расходов, в процентном отношении показатель не изменился.