Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Важная тенденция этого разделения – географическая. Судя по ней, самыми успешными регионами стали центральные, тогда как сибирские уже серьезно отстают. В лидерах - Ростовская область, Москва, Башкирия, Татарстан и Чечня. В пятёрке же худших – Камчатка, Ивановская и Костромская области, Чукотская АО.
Ростов-на-Дону показывает рост около 10% за счёт развития АПК и отсутствия западных компаний. Привлечение же иностранных инвесторов, выигрышно выглядевшее в предыдущие годы, сыграло злую шутку с Калининградской областью. Здесь много иностранных заводов, которые теряют выручку.
Прошлый год открыл новые возможности для ранее отстающих регионов страны. Неожиданно выросло промпроизводство в Тыве (почти 35%). В Брянской области – на 17,7%, а в Калмыкии – на 15,3%.
«Ещё одной тенденцией, на которую обратили внимание аналитики канала «Кремлевский мамковед», стало усиление финансовой зависимости регионов от федерального центра. В течение прошлого года госдолг вырос у 74 регионов из 85. Из-за замещения коммерческих займов более дешёвыми государственными, долговая нагрузка выросла только в 48 регионах», - отмечает издание «Новые Известия».
Между тем, в регионах доля бюджетных кредитов выросла с 55,4% до 71%.
Да, регионы утрачивают финансовую самостоятельность, в то время как федеральные власти усиливают своё влияние на происходящие там процессы. Губернаторы же становятся, главным образом, администраторами поддержки, оказываемой семьям участников СВО.
В 2021 году федеральный центр и регионы в совокупности не сумели освоить почти 645 млрд рублей. В прошлом году сумма выросла сразу до 784 млрд рублей, однако с учетом общего роста бюджетных расходов, в процентном отношении показатель не изменился.