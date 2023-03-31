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Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:24

Updated Сегодня, 18:24

Из-за санкций самые успешные регионы РФ оказались самыми отстающими

31 марта 2023, 18:23
Фото: 1MI

Санкции резко снизили возможности успешных регионов РФ

Антироссийские санкции больнее ударили по регионам, которые получали западные инвестиции. По данным «Новых Известий», хуже всего приходится Дальнему востоку.

Важная тенденция этого разделения – географическая. Судя по ней, самыми успешными регионами стали центральные, тогда как сибирские уже серьезно отстают. В лидерах - Ростовская область, Москва, Башкирия, Татарстан и Чечня. В пятёрке же худших – Камчатка, Ивановская и Костромская области, Чукотская АО.

Ростов-на-Дону показывает рост около 10% за счёт развития АПК и отсутствия западных компаний. Привлечение же иностранных инвесторов, выигрышно выглядевшее в предыдущие годы, сыграло злую шутку с Калининградской областью. Здесь много иностранных заводов, которые теряют выручку.

Прошлый год открыл новые возможности для ранее отстающих регионов страны. Неожиданно выросло промпроизводство в Тыве (почти 35%).  В Брянской области – на 17,7%, а в Калмыкии – на 15,3%.

«Ещё одной тенденцией, на которую обратили внимание аналитики канала «Кремлевский мамковед», стало усиление финансовой зависимости регионов от федерального центра. В течение прошлого года госдолг вырос у 74 регионов из 85. Из-за замещения коммерческих займов более дешёвыми государственными, долговая нагрузка выросла только в 48 регионах», - отмечает издание «Новые Известия».

Между тем, в регионах доля бюджетных кредитов выросла с 55,4% до 71%.

Да, регионы утрачивают финансовую самостоятельность, в то время как федеральные власти усиливают своё влияние на происходящие там процессы. Губернаторы же становятся, главным образом, администраторами поддержки, оказываемой семьям участников СВО.

В 2021 году федеральный центр и регионы в совокупности не сумели освоить почти 645 млрд рублей. В прошлом году сумма выросла сразу до 784 млрд рублей, однако с учетом общего роста бюджетных расходов, в процентном отношении показатель не изменился.

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