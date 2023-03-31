Глава «Норникеля» пообещал запустить первый этап серного проекта в 2023 году

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Как сообщает tass.ru, серная программа представляет собой проект утилизации диоксида серы на Надеждинском металлургическом и Медном заводах, которые являются частью Заполярного филиала «Норникеля». В соответствии с проектом благодаря утилизации диоксида серы удастся получить серную кислоту, после чего нейтрализовать ее известняком и произвести гипс. Реализация такой технологии по плану должна способствовать снижению выброса в Норильске в текущем году на 45%, а на втором этапе сокращение загрязнения атмосферы должно достичь 90% к 2025 году.
Потанин рассказал, что готовность к запуску проекта на Надеждинском заводе сейчас составляет 75%. Планируется провести пусконаладочные работы и первое улавливание газа во второй половине сентября. А в IV квартале, с октября, уже планируется добиться реального результата — первая сера должна быть поймана.
Президент «Норникеля» также заявил, что на Медном заводе запуск программы, по всей видимости, придется задержать на два года. Пока данный проект находится на стадии перепроектирования.
Потанин рассказал, что в эту пятницу он уже побывал на объекте нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе. Строительство объекта завершено на 75 процентов. В скором времени стартуют пусконаладочные работы, и если они пройдут удачно, то в течение последних трех месяцев этого года объект будет введен в эксплуатацию, что фактически означает уменьшение загрязнения атмосферы вредными выбросами. Глава компании уверен, что жители Норильска почувствуют такое улучшение экологической ситуации.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания. Промышленные предприятия ГК «Норникель» находятся в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове, в Забайкалье, а кроме того в Финляндии.