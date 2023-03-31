Глава «Норникеля» пообещал запустить первый этап серного проекта в 2023 году

Потанин рассказал, что в эту пятницу он уже побывал на объекте нейтрализации серной кислоты на Надеждинском металлургическом заводе. Строительство объекта завершено на 75 процентов. В скором времени стартуют пусконаладочные работы, и если они пройдут удачно, то в течение последних трех месяцев этого года объект будет введен в эксплуатацию, что фактически означает уменьшение загрязнения атмосферы вредными выбросами. Глава компании уверен, что жители Норильска почувствуют такое улучшение экологической ситуации.