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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 13:02

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«Да будет светофор»: городская администрация отреагировала на жалобы жителей

31 марта 2023, 12:15
Фото: 1MI

Глава тюменской администрации пообещал установить светофоры на 5 аварийных участках

После нашей публикации об опасном участке на пересечении улице Чайковского и Щербакова, глава городской администрации Руслан Кухарук поручил установить там светофор, который будет работать по кнопке. Также он пообещал установить светофорные объекты еще на 4 опасных участках.

Безопасность требует

Сегодня Руслан Кухарук провел очередное заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы установки светофоров на участках, об опасности которых сообщали тюменцы и СМИ.

Так, на пересечении улиц Чайковского и Щербакова 21 февраля 12-летняя Дарья Фокина шла по пешеходному переходу. На дорогу вылетел Renault Logan. Он не остановился перед девочкой и сбил ее. Ребенок впал в кому, у нее диагностированы перелом таза и серьезная травма головы.

«Сейчас Даша начала реагировать на боль, глаза открывает, но зрительной реакции еще нет», — рассказали «Нашему городу» родственники ребенка.
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Новые светофоры в городе

Также светофор появится и на другом аварийном участке — пересечении улиц Вьюжной и Подшибякина. Там на днях изменили приоритетность движения, что сразу вызвало несколько ДТП.

По итогу заседания Кухарук пообещал установить светофоры в следующих точках:

  • на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Интернациональной в районе дома № 79 (светофор вызывного действия);
  • на нерегулируемом пешеходном переходе в районе МАОУ СОШ № 56 Тюмени (светофор вызывного действия);
  • на пересечении ул. Вьюжной и ул. Василия Подшибякина;
  • на ул. 3-й км Старого Тобольского тракта (поворот на ООО «Хлебокомбинат Абсолют»);
  • на ул. Щербакова в районе пересечения с ул. Чайковского (светофор вызывного действия).

Ранее «Наш город» рассказывал о том, что изначально светофор на перекрестке Щербакова и Чайковского планировали установить только в 2024–2025 годах. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта не хотел сдвигать сроки даже после серьезной аварии, в которой пострадал ребенок.

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