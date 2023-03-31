«Да будет светофор»: городская администрация отреагировала на жалобы жителей

Так, на пересечении улиц Чайковского и Щербакова 21 февраля 12-летняя Дарья Фокина шла по пешеходному переходу. На дорогу вылетел Renault Logan. Он не остановился перед девочкой и сбил ее. Ребенок впал в кому, у нее диагностированы перелом таза и серьезная травма головы.