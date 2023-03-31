«Да будет светофор»: городская администрация отреагировала на жалобы жителей

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Сегодня Руслан Кухарук провел очередное заседание городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. В ходе обсуждения были рассмотрены вопросы установки светофоров на участках, об опасности которых сообщали тюменцы и СМИ.
Так, на пересечении улиц Чайковского и Щербакова 21 февраля 12-летняя Дарья Фокина шла по пешеходному переходу. На дорогу вылетел Renault Logan. Он не остановился перед девочкой и сбил ее. Ребенок впал в кому, у нее диагностированы перелом таза и серьезная травма головы.
«Сейчас Даша начала реагировать на боль, глаза открывает, но зрительной реакции еще нет», — рассказали «Нашему городу» родственники ребенка.
Также светофор появится и на другом аварийном участке — пересечении улиц Вьюжной и Подшибякина. Там на днях изменили приоритетность движения, что сразу вызвало несколько ДТП.
По итогу заседания Кухарук пообещал установить светофоры в следующих точках:
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что изначально светофор на перекрестке Щербакова и Чайковского планировали установить только в 2024–2025 годах. Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта не хотел сдвигать сроки даже после серьезной аварии, в которой пострадал ребенок.