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Updated Сегодня, 06:48

Без ремонта, но с красивыми фасадами: тюменцы ждут капремонт более 60 лет. Фото

31 марта 2023, 06:46
Фото: ЧС Тюмень

Жители тюменского дома на Дзержинского ждут капремонт более 60 лет

Жители тюменского дома, расположенного рядом с пешеходным бульваром на улице Дзержинского, опасаются за состояние своего дома. По словам собственников, капитального ремонта инженерных сетей здесь не было 62 года.
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Тюмень

При этом тюменцы уже неоднократно обращались в различные инстанции с просьбой провести капитальный ремонт сетей, однако пока результата нет.

«Имеются изломы в канализационных выпусках, продухи подвала со стороны улицы полностью перекрыты новой брусчаткой. Подвал постоянно топит. Из-за сырости разрушаются и стены дома, кусками отваливается штукатурка и кирпичи в подъездах», — сообщили собственники в сообществе «ЧС Тюмень».

Горожане отмечают, что в этом году в доме планируют обновить фасады в рамках реконструкции улицы Дзержинского и не могут понять — почему деньги, выделяемые на создание «красивой картинки», нельзя использовать в более разумных и полезных целях.

Дом на улице Дзержинского, 31, обслуживает управляющая компания «Тюменьдорцентр». По данным из открытых источников, УК работает в Тюмени с 2012 года. По итогам 2021 года выручка предприятия увеличилась на 40% — до 40,8 миллионов рублей, чистая прибыль достигла 5,2 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что на пешеходном бульваре на улице Дзержинского, открытом в декабре 2022 года, в апреле появится новый ресторан. Заведение под названием «Арбат» запустит в работу известная в городе ресторанная сеть.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Капитальный ремонт#Фасады зданий#Пешеходный бульвар#Реставрация#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
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