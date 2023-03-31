Бензема рассматривает вариант с уходом из «Реала»

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:02
Updated Сегодня, 19:02
Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанские СМИ.
По информации источника, французский футболист раздумывает над возможностью пополнить состав одной из команд чемпионата Саудовской Аравии, уже предложившей выгодный контракт нападающему по окончании текущего сезона.
Отмечается, что в данный момент 35-летний Бензема рассматривает предложение перейти в менее требовательную лигу в своем возрасте.
Текущий контракт Карима с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года.