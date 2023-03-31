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Posted Сегодня, 19:01

Published Сегодня, 19:01

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Бензема рассматривает вариант с уходом из «Реала»

31 марта 2023, 19:01
Форвард «Реала» Карим Бензема может продолжить свою карьеру в другом клубе.

Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на испанские СМИ.

По информации источника, французский футболист раздумывает над возможностью пополнить состав одной из команд чемпионата Саудовской Аравии, уже предложившей выгодный контракт нападающему по окончании текущего сезона.

Отмечается, что в данный момент 35-летний Бензема рассматривает предложение перейти в менее требовательную лигу в своем возрасте.

Текущий контракт Карима с «Реалом» истекает 30 июня 2023 года.



#Спорт
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