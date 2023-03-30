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В Ялуторовске загорелся кинотеатр «Премьер»

30 марта 2023, 03:36
Фото: 1MI

В тюменском кинотеатре произошел пожар

Пожар в кинотеатре «Премьер» произошел накануне в Ялуторовске. Правда, только по легенде — на территории кинозала состоялись пожарно-тактические учения.

В рамках учения загорелся один из зрительных залов. Из-за сильного «задымления» не все посетители смогли вовремя эвакуироваться. Прибывшие на место вызова пожарные подразделения незамедлительно организовали поиски и спасение условно пострадавших. При помощи спасательных устройств, звеньями газодымозащитной службы, из «зоны воздействия опасных факторов пожара» было выведено пять человек. Источник огня был также обнаружен и ликвидирован, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.

В пожарно-тактических учениях приняли участие представители МВД, скорой медицинской помощи, 26 человек и 4 единицы техники 81-й пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» в Тюмени 28 марта подразделениям пожарной охраны МЧС России Тюменской области были переданы 42 единицы специальной техники. Передача машин прошла в рамках рабочего визита министра МЧС России Александра Куренкова.

#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#Ялуторовск#МЧС#Учения#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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