В Ялуторовске загорелся кинотеатр «Премьер»

В рамках учения загорелся один из зрительных залов. Из-за сильного «задымления» не все посетители смогли вовремя эвакуироваться. Прибывшие на место вызова пожарные подразделения незамедлительно организовали поиски и спасение условно пострадавших. При помощи спасательных устройств, звеньями газодымозащитной службы, из «зоны воздействия опасных факторов пожара» было выведено пять человек. Источник огня был также обнаружен и ликвидирован, сообщили «Нашему Городу» в МЧС по Тюменской области.