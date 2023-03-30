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Updated Сегодня, 07:35

В Ялуторовске 41-летний водитель врезался в жилой дом. Есть пострадавшие

30 марта 2023, 07:33
Фото: 1MI

В Ялуторовске 41-летний водитель врезался в жилой дом

Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Ялуторовске. Здесь на перекрестке улиц Красноармейской и Декабристов в жилой дом врезался водитель автомобиля Chery.
Видео: 1MI

Как сообщили «Нашему Горооду» в ГИБДД по Тюменской области, 41-летнему водителю иномарки стало плохо за рулем. В момент аварии вместе с ним в машине находились двое девочек, его дочерей, 13-ти и 17-ти лет.

В настоящее время дети и водитель госпитализированы в травмами в больницу.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на пешеходном переходе была сбита 28-летняя девушка. ДТП произошло на 3-м километре Старотобольского тракта.

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