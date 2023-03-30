В Ялуторовске 41-летний водитель врезался в жилой дом. Есть пострадавшие

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Как сообщили «Нашему Горооду» в ГИБДД по Тюменской области, 41-летнему водителю иномарки стало плохо за рулем. В момент аварии вместе с ним в машине находились двое девочек, его дочерей, 13-ти и 17-ти лет.
В настоящее время дети и водитель госпитализированы в травмами в больницу.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня утром в Тюмени на пешеходном переходе была сбита 28-летняя девушка. ДТП произошло на 3-м километре Старотобольского тракта.