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Published Сегодня, 04:01

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Updated Сегодня, 04:03

В тюменской семье кенгуру родился кенгуренок-альбинос

30 марта 2023, 04:01
Фото: Зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева

У тюменских кенгуру родился детёныш-альбинос

В семье кенгуру, проживающей на территории тюменского зоопитомника экзотических животных «У Лукоморья», родился кенгуренок с редкой генетической патологией. У малыша обнаружен альбинизм — окрас его шерсти полностью белый, однако со здоровьем у него все в порядке.
Сюжет
Тюмень
Видео: Зоопитомник экзотических животных | д.Патрушева

Кенгуренок появился на свет девять месяцев назад. Первые семь месяцев он практически не выбирался из маминой сумки. В феврале начал иногда выходить, а сейчас уже активно познает окружающий мир.

Ранее «Наш Город» писал, что у семьи лемуров, живущих в зоопитомнике, в этом году на свет появилась двойня. Что является довольно редким случаем для этих животных. Как правило, у лемуров рождается только один малыш.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Животные#Питомник#Тюмень#Тюменская область#Видео
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