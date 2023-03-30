В тюменской семье кенгуру родился кенгуренок-альбинос

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
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Кенгуренок появился на свет девять месяцев назад. Первые семь месяцев он практически не выбирался из маминой сумки. В феврале начал иногда выходить, а сейчас уже активно познает окружающий мир.
Ранее «Наш Город» писал, что у семьи лемуров, живущих в зоопитомнике, в этом году на свет появилась двойня. Что является довольно редким случаем для этих животных. Как правило, у лемуров рождается только один малыш.