В тюменские магазины пытались отправить опасный лук

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
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Как выяснилось при проверке, у данной продукции отсутствуют действительные фитосанитарные сертификаты.
По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях. Транспортные средства с грузом возвращены в Казахстан.
Всего с начала года в Тюменской области были проверены более 18 тысяч транспортных средств. Выявлено более 1,6 тысячи тонн товаров с нарушениями, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Тюменской таможни.
Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Уральского федерального округа приговорили к трем годам условного срока. Женщина приобрела через интернет в Казахстане более двух тысяч таблеток для похудения, в которых содержался запрещенный в России сибутрамин.