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Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:14

Updated Сегодня, 07:14

В тюменские магазины пытались отправить опасный лук

30 марта 2023, 07:12
Фото: 1MI

В Тюменскую область пытались нелегально провезти 40 тонн овощей

Более сорока лука и редьки с недействительными сертификатами пытались ввести в Тюмень и Курган из Бишкека. Две фуры с опасными овощами обнаружили сотрудники таможенного управления рядом с российско-казахстанской границей.
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Тюмень

Как выяснилось при проверке, у данной продукции отсутствуют действительные фитосанитарные сертификаты.

По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях. Транспортные средства с грузом возвращены в Казахстан.

Всего с начала года в Тюменской области были проверены более 18 тысяч транспортных средств. Выявлено более 1,6 тысячи тонн товаров с нарушениями, сообщили «Нашему Городу» в пресс-службе Тюменской таможни.

Ранее «Наш Город» писал, что жительницу Уральского федерального округа приговорили к трем годам условного срока. Женщина приобрела через интернет в Казахстане более двух тысяч таблеток для похудения, в которых содержался запрещенный в России сибутрамин.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Овощи#Таможня#Тюменская таможня#Таможенная служба#Нарушения#Тюмень#Тюменская область
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