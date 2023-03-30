В Тюмени загорелась квартира в многоэтажном доме на Монтажников. Погиб человек

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
На тушение огня были направлены двадцать шесть человек личного состава МЧС и семь единиц техники. Когда пожарные прибыли на место происшествия, уже наблюдалось открытое горение в одной из квартир на четвертом этаже.
Спустя 24 минуты огонь был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
В настоящее время причины возникновения огня выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе в многоэтажном доме во время пожара в одной из квартир травмы получили два человека. Пожарными было спасено девять человек.