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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Тюмени загорелась квартира в многоэтажном доме на Монтажников. Погиб человек

30 марта 2023, 06:13
Фото: МЧС

В Тюмени во время пожара в многоэтажном доме на Монтажников погиб человек

Один человек погиб во время пожара в многоэтажном жилом доме на улице Монтажников. Трагедия произошла в 8:28 утра.
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Тюмень

На тушение огня были направлены двадцать шесть человек личного состава МЧС и семь единиц техники. Когда пожарные прибыли на место происшествия, уже наблюдалось открытое горение в одной из квартир на четвертом этаже.

Спустя 24 минуты огонь был ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

В настоящее время причины возникновения огня выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на минувшей неделе в многоэтажном доме во время пожара в одной из квартир травмы получили два человека. Пожарными было спасено девять человек.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Пожар#МЧС#Гибель на пожаре#Тюменская область
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