В Тюмени продают за 120 миллионов рублей ресторан-караоке

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 06:16
В предложении указано, что общая площадь составляет 1 тысячу квадратных метров. Здание трехэтажное. На первом этаже расположены кухня, гардероб, торжественный зал. На втором этаже — вип-комната, комнаты для персонала и помещение-кладовая, на третьем — офисы, зал для торжеств, сауна с джакузи и две спальни.
Также на территории имеется парковка на семь машиномест, в том числе для грузового транспорта.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлена действующая медицинская клиника. Учреждение продают за 5,5 миллионов рублей.