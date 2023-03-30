В Тюмени продают за 120 миллионов рублей ресторан-караоке

В предложении указано, что общая площадь составляет 1 тысячу квадратных метров. Здание трехэтажное. На первом этаже расположены кухня, гардероб, торжественный зал. На втором этаже — вип-комната, комнаты для персонала и помещение-кладовая, на третьем — офисы, зал для торжеств, сауна с джакузи и две спальни.