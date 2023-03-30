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Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

В Тюмени продают за 120 миллионов рублей ресторан-караоке

30 марта 2023, 04:58
Фото: Авито

В Тюмени за 120 миллионов рублей выставлен на продажу развлекательный центр

В Тюмени на продажу за 120 миллионов рублей выставлен ресторан-караоке «Золотой Лотос», расположенный в Заречной части города. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Авито.
Сюжет
Тюмень

В предложении указано, что общая площадь составляет 1 тысячу квадратных метров. Здание трехэтажное. На первом этаже расположены кухня, гардероб, торжественный зал. На втором этаже — вип-комната, комнаты для персонала и помещение-кладовая, на третьем — офисы, зал для торжеств, сауна с джакузи и две спальни.

Также на территории имеется парковка на семь машиномест, в том числе для грузового транспорта.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставлена действующая медицинская клиника. Учреждение продают за 5,5 миллионов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Продажа#Покупка-продажа#Ресторан#Тюмень#Тюменская область
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