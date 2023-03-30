В Тюмени не хватает 360 сотрудников полиции

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Некомплект составляет почти 17%.
«Штатная численность управления по городу Тюмени составляет 2114 аттестованных сотрудников. Некомплект по состоянию на отчетный период – 361 единица», - сообщил руководитель УМВД города Тюмени Андрей Кабанов.
Больше всего дефицит ощущается в ППС, подразделениях уголовного розыска. Не хватает в городе и участковых. В 2021 году не хватало 150 сотрудников.
Ранее «Наш город» уже обращал внимание на нехватку кадров в МВД. 14 марта сообщалось, что в Тюменской области он составляет «около 11 – 12 %».