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Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

В Тюмени не хватает 360 сотрудников полиции

30 марта 2023, 11:57
Фото: 1MI

Дефицит сотрудников полиции в Тюмени превышает 300 человек

Представители тюменского УМВД на заседании гордумы Тюмени 30 марта подтвердили дефицит кадров. На данный момент не хватает 360 сотрудников. По данным 72.ру, штатная численность полицейских в областной столице – 2114 человек.

Некомплект составляет почти 17%.

«Штатная численность управления по городу Тюмени составляет 2114 аттестованных сотрудников. Некомплект по состоянию на отчетный период – 361 единица», - сообщил руководитель УМВД города Тюмени Андрей Кабанов.

Больше всего дефицит ощущается в ППС, подразделениях уголовного розыска. Не хватает в городе и участковых. В 2021 году не хватало 150 сотрудников.

Ранее «Наш город» уже обращал внимание на нехватку кадров в МВД. 14 марта сообщалось, что в Тюменской области он составляет «около 11 – 12 %».

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Умвд по тюмени#ГИБДД#Дороги#Александр Мязин
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