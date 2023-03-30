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В Тюмени на улице Пролетарской в пожаре пострадали мама и двое детей. Идет проверка

30 марта 2023, 14:59
Фото: 1MI

Мама и два ребенка пострадали в пожаре на улице Пролетарской в Тюмени

Прокуратура Тюменской области проводит проверку после пожара на улице Пролетарской в г. Тюмени. По данным ведомства, здесь пострадали мать и двое детей. Инцидент произошел 30 марта днём в квартире жилого дома.
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Дети

Тюменцев доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.

«30 марта 2023 года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Пролетарской в г. Тюмени произошел пожар, в результате которого пострадали три человека – мать и двое детей, 2019 и 2021 г.р.», - сообщили в прокуратура Тюменской области.

Владислав Московских поручил проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности.

Сегодня «Наш город» сообщал, что один человек погиб во время пожара в многоэтажном жилом доме на улице Монтажников.

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