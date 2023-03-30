В Тюмени на улице Пролетарской в пожаре пострадали мама и двое детей. Идет проверка

Мама и два ребенка пострадали в пожаре на улице Пролетарской в Тюмени

Прокуратура Тюменской области проводит проверку после пожара на улице Пролетарской в г. Тюмени. По данным ведомства, здесь пострадали мать и двое детей. Инцидент произошел 30 марта днём в квартире жилого дома.

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