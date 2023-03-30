В Тюмени на улице Пролетарской в пожаре пострадали мама и двое детей. Идет проверка

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Тюменцев доставили в больницу с признаками отравления угарным газом.
«30 марта 2023 года в одной из квартир многоэтажного дома по улице Пролетарской в г. Тюмени произошел пожар, в результате которого пострадали три человека – мать и двое детей, 2019 и 2021 г.р.», - сообщили в прокуратура Тюменской области.
Владислав Московских поручил проверить исполнение законодательства о противопожарной безопасности.
Сегодня «Наш город» сообщал, что один человек погиб во время пожара в многоэтажном жилом доме на улице Монтажников.