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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 04:36

Updated Сегодня, 04:36

В Тюмени будут продавать автомобили из Южной Кореи

30 марта 2023, 04:34
Фото: 1MI

На авторынке Тюмени в 2023 году появятся 15 новых китайских авто

Тюменский авторынок в этом году продолжат пополнять подержанные автомобили и электрокары, новые автомобили из Китая и Южной Кореи. Такой прогноз дают эксперты.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время авторынок активно заполняют отечественные и китайские производители. По итогам февраля модели LADA заняли 38% всех объемов реализации, китайские автоконцерны — более 34%. По прогнозам, такая тенденция сохранится до конца этого года.

В 2023 года только в Тюмени в продажу поступят пятнадцать новых моделей китайских автоконцернов как премиум класса, так и бюджетные. Уже начались продажи автомобилей «Москвич».

Однако пока растет число покупок подержанных автомобилей. За январь–февраль 2023 года было продано на 16% больше автомобилей с пробегом, чем за аналогичный период 2022 года. Самой востребованной стала LADA Granta в возрасте до трех лет.

Что касается автомобилей из Южной Кореи, то пока это направление только начинает развиваться. Но эксперты уверены, что срезе пять лет покупка автомобиля из Сеула будет привычным делом.

Также будет расти доля электрокаров на российском рынке — в 2022 году продажи новых электрокаров в России выросли на 33% по сравнению с 2021 годом. Однако во многом спрос будет зависит от мер предоставляемой государственной поддержки и развития инфраструктуры, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в марте стартовали продажи автомобилей «Москвич 3». Стоимость кроссовера начинается от 1 миллиона 970 тысяч рублей.

 

 

#Тюмень#Автомобилисты#Общество#Новости тюмени#Автомобили#Покупка-продажа#Прогнозы#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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