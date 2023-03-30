В Тюмени автобусы будут ездить по-новому из-за реконструкции Ленина

С 1 по 30 апреля на участке улицы Ленина от здания музея «Городская Дума» до улицы Перекопской автобусы маршрутов № 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.