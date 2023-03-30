nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

В Тюмени автобусы будут ездить по-новому из-за реконструкции Ленина

30 марта 2023, 06:26
Фото: Тюмень — наш дом

Тюменские автобусы на месяц изменят схему движения из-за реконструкции Ленина

Тюменские автобусы изменяя схему движения в связи с реконструкцией улицы Ленина. Об этом сообщили «Нашему Городу» в МКУ «Тюменьгортранс».
Сюжет
Тюмень

С 1 по 30 апреля на участке улицы Ленина от здания музея «Городская Дума» до улицы Перекопской автобусы маршрутов № 9, 14, 18, 24, 30, 33, 37, 54, 54д, 55, 62, 68, 85, 99, 141, 146, 149 будут следовать в объезд перекрытого участка со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени реконструкция улицы Ленина продлится до 2024 года. Первый этап дорожных работ строители завершат к 15 ноября 2023 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Общественный транспорт#Автобусы#Реконструкция#Дороги#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
Вчера, 11:14
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Вчера, 06:41
«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции
Вчера, 11:02
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Вчера, 08:03
Дело о подравшихся учениках на контроле полиции
Вчера, 09:38
В Тюмени завершены поиски двух 10-летних школьников
Вчера, 03:30