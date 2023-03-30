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Published Сегодня, 13:10

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Updated Сегодня, 13:43

В Тобольске на дороге нашли предмет похожий на гранату. Фото

30 марта 2023, 13:10
Фото: 1MI

В Тобольске оцепили улицу Ленина из-за предмета похожего на гранату. Фото

В Тобольске рядом с остановочным комплексом на улице Ленина, возле первого Менделеевского переулка нашли предмет похожий на гранату. По данным паблика «Типичный Тобольск», на место инцидента прибыли сотрудники полиции, ГИБДД и скорой помощи.

Специальный службы оцепили данный участок и никого не пускают.

«Пассажирский транспорт идет в объезд территории», — сообщают подписчики паблика.

Позже стало известно, что предмет — муляж гранаты Ф-1.

«Специалисты выехали на место. Обстоятельства выясняются», — сообщили «Нашему городу» в Росгвардии.

В сентябре прошлого года «Наш город» сообщил, что боеприпас времен Первой мировой войны был уничтожен на полигоне в Тюмени. Это была граната Миллса образца 1915 года.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Работа#Безопасность на дорогах#Дороги#ГИБДД#УМВД России по Тюменской области
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