В Тобольске на дороге нашли предмет похожий на гранату. Фото

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Специальный службы оцепили данный участок и никого не пускают.
«Пассажирский транспорт идет в объезд территории», — сообщают подписчики паблика.
Позже стало известно, что предмет — муляж гранаты Ф-1.
«Специалисты выехали на место. Обстоятельства выясняются», — сообщили «Нашему городу» в Росгвардии.
В сентябре прошлого года «Наш город» сообщил, что боеприпас времен Первой мировой войны был уничтожен на полигоне в Тюмени. Это была граната Миллса образца 1915 года.