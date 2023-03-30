В Тобольске из-за мяса птицы 54 ребенка заразились сальмонеллезом в детском саду

Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
«По версии следствия, в конце апреля 2022 года, обвиняемые нарушили предусмотренную технологию в части несоблюдения температурного режима и времени приготовления блюд из мяса птицы, которые впоследствии были розданы для питания в группы», - сообщили представители тюменского СКР.
Заразились 54 ребёнка в возрасте до 6 лет и 5 сотрудников детсада. В ходе расследования проведено 60 экспертиз.
11 мая 2022 года «Наш город» сообщал, что инцидент произошел в дошкольном учреждении МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева.