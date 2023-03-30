В Тобольске из-за мяса птицы 54 ребенка заразились сальмонеллезом в детском саду

Десятки детей заразились сальмонеллезом в детском саду из-за мяса

Следователи завершили расследование дела о заражении сальмонеллезом воспитанников и работников детского сада. По данным СКР по Тюменской области, в инциденте подозревают 2-х сотрудников дошкольного учреждения.

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