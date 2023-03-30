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В Тобольске из-за мяса птицы 54 ребенка заразились сальмонеллезом в детском саду

30 марта 2023, 10:51
Фото: 1MI

Десятки детей заразились сальмонеллезом в детском саду из-за мяса

Следователи завершили расследование дела о заражении сальмонеллезом воспитанников и работников детского сада. По данным СКР по Тюменской области, в инциденте подозревают 2-х сотрудников дошкольного учреждения.
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Дети
«По версии следствия, в конце апреля 2022 года, обвиняемые нарушили предусмотренную технологию в части несоблюдения температурного режима и времени приготовления блюд из мяса птицы, которые впоследствии были розданы для питания в группы», - сообщили представители тюменского СКР.

Заразились 54 ребёнка в возрасте до 6 лет и 5 сотрудников детсада. В ходе расследования проведено 60 экспертиз.

11 мая 2022 года «Наш город» сообщал, что инцидент произошел в дошкольном учреждении МАОУ СОШ №16 им. В. П. Неймышева.

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#Дети#Общество#Происшествия#Работа#Экономика#Водители#Дороги#Дела судебные#Деньги#Александр Мязин
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