В Мордовии ГК «Промомед» начнет производить фармацевтические субстанции

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В режиме ВКС в мероприятии приняли участие российский лидер Владимир Путин и Денис Мантуров – зампредседателя правительства, глава Минпромторга России. На церемонии присутствовали Артем Здунов, глава Республики Мордовии, и Петр Белый, председатель совета директоров ГК «Промомед».
Новое производство является одним из крупнейших в России, его мощность составляет 340 тонн АФС в год. Завод планирует выпускать 150 видов субстанций. На пяти производственных площадках предприятия будут производить молекулы для синтетических антибактериальных препаратов (кроме бета-лактамных), противовирусных (в том числе антиретровирусных) лекарственных средств и миорелаксантов. На двух других площадках начнут синтезировать молекулы для производства противоопухолевых препаратов. Об этом сообщают Новые Известия.
В проект было инвестировано свыше 3,7 млрд рублей. Возведение нового завода продолжалось в течение двух лет. Большая часть оборудования предприятия — российского производства.
Запуск фармацевтического заводского комплекса ГК «Промомед» создаст в регионе более 120 новых рабочих мест.
Согласно заявлению Петра Белого, развитие производства фармсубстанций дает возможность получать большее количество инновационных молекул, наладить полный цикл создания российских лекарственных препаратов, благодаря чему страна сможет стать более независимой от импорта. Синтез субстанций отечественного производства не менее важен для обеспечения безопасности РФ во всех сферах, чем освоение космоса.
Еще недавно зависимость России от ввоза активных фармацевтических субстанций из-за рубежа превышала 80%. После запуска нового завода «Промомед» повысится доступность современных эффективных и безопасных фармацевтических средств для жителей страны. В планах у предприятия — дальнейшее расширение перечня лекарственных препаратов, предназначенных для лечения социально значимых заболеваний, и запуск полного цикла их производства.
По словам Артема Здунова, производство субстанций потребовало проведения большой работы по созданию лекарственных препаратов. В ряде случаев предприятиям РФ приходится обращаться к иностранным лабораториям. Поэтому главная цель российского производителя — добиться полной независимости в сфере лекарственного обеспечения. Для этого прорабатывается вопрос создания в республике федерального центра, который будет заниматься разработкой препаратов.