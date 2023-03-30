В Мордовии ГК «Промомед» начнет производить фармацевтические субстанции

Новое производство является одним из крупнейших в России, его мощность составляет 340 тонн АФС в год. Завод планирует выпускать 150 видов субстанций. На пяти производственных площадках предприятия будут производить молекулы для синтетических антибактериальных препаратов (кроме бета-лактамных), противовирусных (в том числе антиретровирусных) лекарственных средств и миорелаксантов. На двух других площадках начнут синтезировать молекулы для производства противоопухолевых препаратов. Об этом сообщают Новые Известия.