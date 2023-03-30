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Posted Сегодня, 12:20

Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

В исправительной колонии Тюмени от удара током скончался заключенный

30 марта 2023, 12:20
Фото: 1MI

В ИК-1 Тюмени заключенного ударило током, он умер

В середине февраля в ИК-1 Тюмени скончался заключённый. По данным ГИТ по Тюменской области, его убило электрическим током, он работал пекарем.

Медики не смогли ему помочь.

«Осужденный, работающий пекарем в исправительной колонии №1 Тюмени, в конце рабочего дня поднялся на посудомоечную машину, чтобы вытереть пыль с вытяжки. Внезапно он закричал, работники цеха увидели, что у мужчины судороги», — сообщили представители ГИТ по Тюменской области.

В ходе расследования выяснилось, что в ИК-1 не следили за исправностью электрооборудования. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Сегодня «Наш город» сообщал, что 30 марта на заводе компании «СИБУР» в Тобольске погиб рабочий.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Безопасность#Экономика#Жалобы#Александр Мязин
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