В исправительной колонии Тюмени от удара током скончался заключенный

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Медики не смогли ему помочь.
«Осужденный, работающий пекарем в исправительной колонии №1 Тюмени, в конце рабочего дня поднялся на посудомоечную машину, чтобы вытереть пыль с вытяжки. Внезапно он закричал, работники цеха увидели, что у мужчины судороги», — сообщили представители ГИТ по Тюменской области.
В ходе расследования выяснилось, что в ИК-1 не следили за исправностью электрооборудования. Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.
Сегодня «Наш город» сообщал, что 30 марта на заводе компании «СИБУР» в Тобольске погиб рабочий.