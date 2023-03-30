В Екатеринбурге задержали журналиста за шпионаж. МИД РФ и ФСБ уже отреагировали

ФСБ обвиняет в шпионаже журналиста The Wall Street Journal

Корреспондент издания The Wall Street Journal задержан в Екатеринбурге за шпионаж, сообщили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело. По данным ТАСС, издание отвергает обвинения в адрес журналиста.