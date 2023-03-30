В Екатеринбурге задержали журналиста за шпионаж. МИД РФ и ФСБ уже отреагировали

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Задержанный корреспондент использовал журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия отметила представитель МИД Мария Захарова.
«Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце марта умер известный тюменский тележурналист Николай Смирнов.