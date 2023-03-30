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Published Сегодня, 10:38

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Updated Сегодня, 10:45

В Екатеринбурге задержали журналиста за шпионаж. МИД РФ и ФСБ уже отреагировали

30 марта 2023, 10:38
Фото: 1MI

ФСБ обвиняет в шпионаже журналиста The Wall Street Journal

Корреспондент издания The Wall Street Journal задержан в Екатеринбурге за шпионаж, сообщили в ФСБ. Возбуждено уголовное дело. По данным ТАСС, издание отвергает обвинения в адрес журналиста.

Задержанный корреспондент использовал журналистскую визу и аккредитацию для прикрытия отметила представитель МИД Мария Захарова.

«Установлено, что Эван Гершкович, действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце марта умер известный тюменский тележурналист Николай Смирнов.

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