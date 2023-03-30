В 2023 году интернет появится еще в 37 тюменских селах и деревнях

Отметим, что информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион уже не первый год входит в десятку лучших субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости». На сегодня доступ к всемирной паутине в социально значимых объектах области обеспечен практически полностью.