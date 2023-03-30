В 2023 году интернет появится еще в 37 тюменских селах и деревнях

Posted 30 марта 13:11
Published 30 марта 13:11
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
В какие муниципалитеты провести скоростной интернет, решают сами жители области. Для этого по правилам проекта «Устранение цифрового неравенства» проводится открытое голосование.
«В Тюменской области успешно продолжается реализация федерального проекта по устранению цифрового неравенства. Благодаря ему жители малых сел и деревень юга Тюменской области получают доступ к цифровым сервисам, электронным государственным услугам и онлайн-общению. Это важная составляющая информационной инфраструктуры, и мы продолжаем её улучшать вместе с жителями региона, которые активно участвуют в голосовании за населенные пункты на портале госуслуг. В 2022 году в нем приняло участие более 7 тысяч человек», — пояснили в профильном департаменте.
Установкой и подключением станций 4G LTE занимается компания «Ростелеком».
Всего в рамках программы до 2030 года планируется сделать доступной мобильную связь в 498 населённых пунктах Тюменской области.
Отметим, что информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион уже не первый год входит в десятку лучших субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости». На сегодня доступ к всемирной паутине в социально значимых объектах области обеспечен практически полностью.