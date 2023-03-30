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Published Сегодня, 07:52

Modified Сегодня, 07:54

Updated Сегодня, 07:54

Услуги ЖКХ в Тюмени опять подорожали

30 марта 2023, 07:52
Фото: 1MI

Тюменские УК массово начали проводить перерасчет за ОДН

Управляющие компании в Тюмени массово приступили к проведению перерасчета за домовые нужды. На днях платежки ЖКХ с перерасчетом за 2022 год начали получать первые жители города. Увеличение суммы коммунальных платежей вызвало бурю негодования у жильцов.
Сюжет
Тюмень

Тюменцы опасаются, что теперь долги соседей, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги, будут оплачивать другие жильцы. При этом собственники квартир не понимают — почему в жилье одинаковой площади суммы перерасчета отличаются. Разница достигает несколько сотен рублей.

«За воду 530 рублей, за электричество — 75 рублей. Пытаюсь выяснить, нормальные это цифры? Нам посчитали по нормативу. Но, ведь счётчики общедомовые есть. Почему по нормативу?» — задалась вопросом Светлана.
«Непонятно, почему у всех цифры разные. В УК „Партнёры“ в разных домах, но в одинаковых квартирах — за воду 28 и 500 рублей. Это как понять? И ещё неизвестно, сколько насчитали в других УК. На каком основании был сделан перерасчет по нормативу, если стоят во всех домах общедомовые счетчики?» — возмутилась Анастасия.

Между тем, тюменский юрист Фёдор Шахтарин, данный перерасчет имеет смысл оспорить в суде.

Новый механизм по перерасчету платы за общедомовые нужды работает в России с 1 сентября 2022 года. Он утвержден постановлением правительства РФ № 92 от 3 февраля 2022 года.

В документе указано, что изменения в первую очередь коснутся собственников, которые платят за ОДН по нормативам, несмотря на установленные ОДПУ. Расходы распределяются между жильцами пропорционально занимаемой площади.

Теперь суммы в их платежках будут раз в год корректироваться, чтобы приблизить расходы к фактическому потреблению. Размер платы за общее имущество будет выделен в квитанции ЖКУ в отдельной графе по каждому виду ресурсов.

#Общество#Новости тюмени#Управляющие компании#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Перерасчет#Тюмень#Жалоба#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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