nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:16

Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Тюменские владельцы ПВЗ Wildberries сообщают об остановке начисления штрафов

30 марта 2023, 10:16
Фото: nashgorod.ru

Тюменские ПВЗ Wildberries продолжают работу без штрафов

На сегодняшний день тюменские ПВЗ Wildberries продолжают свою работу. Владельцы нескольких точек WB сообщили «Нашему городу», что штрафы за подмену товара пока не взимают. Других изменений в работе пока нет.
«Штрафы за подмен остановили, но на время. Остальное всё так же», - сообщил «Нашему городу» владелец тюменского ПВЗ.

В региональном отделении Опоры России не могли ответить изданию, были ли в Тюмени встречи с владельцами ПВЗ. Ранее о них сообщили в пресс-службе Wildberries.

Ранее «Наш город» сообщал, что штрафы — это одна из самых больных тем для предпринимателей, которые выходят на маркетплейс. В Wildberries могут наказать даже за визитку с указанием электронной почты.

Читайте также:
Тюменец рассказал, как Wildberries зарабатывает сотни миллионов рублей на штрафах
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Жалобы#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Бизнес#Эксклюзив
Подпишитесь
Бабушку не подпускают к внучке, вопреки судебным решениям
Сегодня, 10:43
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Вчера, 06:41
«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции
Вчера, 11:02
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Вчера, 08:03
Дело о подравшихся учениках на контроле полиции
Вчера, 09:38
В Тюмени завершены поиски двух 10-летних школьников
Вчера, 03:30