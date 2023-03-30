Тюменские владельцы ПВЗ Wildberries сообщают об остановке начисления штрафов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
«Штрафы за подмен остановили, но на время. Остальное всё так же», - сообщил «Нашему городу» владелец тюменского ПВЗ.
В региональном отделении Опоры России не могли ответить изданию, были ли в Тюмени встречи с владельцами ПВЗ. Ранее о них сообщили в пресс-службе Wildberries.
Ранее «Наш город» сообщал, что штрафы — это одна из самых больных тем для предпринимателей, которые выходят на маркетплейс. В Wildberries могут наказать даже за визитку с указанием электронной почты.