Цены на новостройки взлетят, рынок «На Минской» снесут, бабушку не пускают к внучке

Posted Сегодня, 17:39
Published Сегодня, 17:39
Modified Сегодня, 17:39
Updated Сегодня, 17:39
Цены на новостройки в Тюмени повысятся с 1 июня 2023 года.
Процент по кредиту может увеличиться, с учетом их рисков. Касается это новостроек и только в первый год ввода после в эксплуатацию.
«Ряд участников высказали опасения касательно технической сложности реализации такого нововведения», - говорится на официальном сайте Банка России.
Рынок «На Минской» в Тюмени снесут будущей осенью.
Девелопер Брусника подписала договор о покупке участков площадью 5 га в границах улиц Республики — Минская. Здесь появятся жилые кварталы.
Расположенные на площадке морально и физически устаревшие здания — в том числе рынок «На Минской» — будут снесены.
Бабушку не подпускают к внучке из Тюмени, вопреки судебным решениям.
Генпрокуратура дала поручение Московских разобраться в деле дочки экс-полицейского. Сейчас Елена Осинцева, стучится во все инстанции, чтобы добиться общения со своей внучкой. Вторая бабушка девочки не позволяет ей общаться родственниками.
«Я приехала из Москвы, привезла заключение на ФСЭ на психологические диагностики ребенка. Отправила их в Министерство просвещения, была там на приеме. От Грамотина Д. В. получила ответ — на мои обращения ответов больше не будет», — рассказала «Нашему городу» Елена Осинцева.
Вторая бабушка заявила, что Осинцева сможет увидеть внучку только после суда, иного решения вопроса она не видит.
Также была проведена психологическая экспертиза, которая показала, что у внучки женщины, нет эмоциональной привязанности в бабушке.
В прошлом году 4 октября судом определен порядок общения бабушки с внучкой — 1 раз в неделю, чередуя субботу и воскресенье. Однако этого, даже по судебному решению, женщине не обеспечили.