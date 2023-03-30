Цены на новостройки взлетят, рынок «На Минской» снесут, бабушку не пускают к внучке

Рынок «На Минской» снесут, бабушку не пускают к внучке, цены на новостройки взлетят

Летом минимальный первоначальный взнос при покупке квартир в ипотеку увеличится почти в 2 раза. Теперь он будет составлять 20% от стоимости, а не 10% как сейчас. В 2024 году уже 30%. Данное решение принято ЦБ РФ.