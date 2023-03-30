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Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:11

Updated Сегодня, 18:11

Россияне перестали тратить свои сбережения и перешли к накоплению

30 марта 2023, 18:11
Фото: 1MI

Жители РФ перестали тратить сбережения

В РФ граждане стали меньше тратить и больше копить. По данным «Новых Известий», экономические ожидания находятся почти на пятилетнем пике. Индекс потребительских настроений в марте увеличился сразу до 103,8 пунктов (+ 1,6 п. к февралю).

Подобных значений не было с мая 2018 года. Индекс ожиданий увеличился до 114,1 пункта. Россияне всё лучше прогнозируют перспективы изменения экономических условий в стране.

По данным ЦБ РФ, это не способствует увеличению трат. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, повысилась до 57,3% (+1,4 п.п. к февралю). Показатель растёт с октября прошлого года. При этом сбережения люди предпочитают хранить в наличной форме. Доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в банке, не изменилась (37%).

«Почему люди не идут в магазины? – видимо, ждут снижения цен. Медианная оценка ожидаемой в следующие 12 месяцев инфляции снизилась с 12,2% в феврале до 10,7% в марте. Это самый низкий уровень с марта 2021 года. В последние месяцы цены росли медленнее – ну, люди и думают, что цены расти не будут и дальше», - отмечает экономист Дмитрий Прокофьев.

Предприятия розничной торговли ожидают рост цен на уровне 8%. По тем же причинам повысились ценовые ожидания у предприятий обрабатывающих производств и строительства.

Граждане постепенно отказываются от потребления и, тем самым делятся с властью своим трудом и своим накопленным капиталом. Похожая ситуация происходила в 19-70-х годах. Зарплата увеличилась, но потребление осталось на прежнем уровне.

Совсем-то без товаров оставить людей нельзя - поддерживалась импортом – для верхушки «западным», для больших городов «из стран Восточного блока».

#Александр Мязин#Общество#Происшествия#Работа#Дороги#Деньги#Экономика#Покупка-продажа#Дела судебные#Водители
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