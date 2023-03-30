Россияне перестали тратить свои сбережения и перешли к накоплению

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Подобных значений не было с мая 2018 года. Индекс ожиданий увеличился до 114,1 пункта. Россияне всё лучше прогнозируют перспективы изменения экономических условий в стране.
По данным ЦБ РФ, это не способствует увеличению трат. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, повысилась до 57,3% (+1,4 п.п. к февралю). Показатель растёт с октября прошлого года. При этом сбережения люди предпочитают хранить в наличной форме. Доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в банке, не изменилась (37%).
«Почему люди не идут в магазины? – видимо, ждут снижения цен. Медианная оценка ожидаемой в следующие 12 месяцев инфляции снизилась с 12,2% в феврале до 10,7% в марте. Это самый низкий уровень с марта 2021 года. В последние месяцы цены росли медленнее – ну, люди и думают, что цены расти не будут и дальше», - отмечает экономист Дмитрий Прокофьев.
Предприятия розничной торговли ожидают рост цен на уровне 8%. По тем же причинам повысились ценовые ожидания у предприятий обрабатывающих производств и строительства.
Граждане постепенно отказываются от потребления и, тем самым делятся с властью своим трудом и своим накопленным капиталом. Похожая ситуация происходила в 19-70-х годах. Зарплата увеличилась, но потребление осталось на прежнем уровне.
Совсем-то без товаров оставить людей нельзя - поддерживалась импортом – для верхушки «западным», для больших городов «из стран Восточного блока».