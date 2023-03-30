Россияне перестали тратить свои сбережения и перешли к накоплению

По данным ЦБ РФ, это не способствует увеличению трат. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, повысилась до 57,3% (+1,4 п.п. к февралю). Показатель растёт с октября прошлого года. При этом сбережения люди предпочитают хранить в наличной форме. Доля респондентов, предпочитающих хранить сбережения в банке, не изменилась (37%).