nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 09:19

Updated Сегодня, 09:19

Рестораны «Вкусно — и точка» в минусе на 11 миллиардов

30 марта 2023, 08:12
Фото: 1MI

«Вкусно — и точка» потеряли за прошлый год 11,3 миллиарда рублей

Компания «Системы ПБО», которая осуществляет управление сетью ресторанов, опубликовала отчет о финансовых показателях за 2022 год. За первый год работы счет потерь идет на миллиарды, но речи о закрытии пока нет. Выручка в 2021 году составила более 2 млрд рублей.
Сюжет
Тюмень
За 2021 год прибыль сети составила 75,2 млрд рублей, в 2022 — 73,5 млрд рублей. Таким образом снижение составило 2,3%. Если говорить о выручке, то убытки составили 11,3 млрд рублей, — пишет издание «РБК».

Также по сообщению издания, финансовые показатели за два первых месяца работы 2023 года выше, чем за аналогичный период прошлого года. 

«Наш город» писал о закрытии первого ресторана бывшей сети «Макдоналдс» на ул. Ленина. Всего в Тюмени пока работают пять точек.

В Тюмени ресторан «Вкусно — и точка» на Ленина закроют на ремонт
Узнать подробнее
#Елена Литвиненко#Ресторан#Ресторанный бизнес#Убытки#Деньги#Тюмень
Подпишитесь
Бабушку не подпускают к внучке, вопреки судебным решениям
Сегодня, 10:43
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Вчера, 06:41
«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции
Вчера, 11:02
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Вчера, 08:03
Дело о подравшихся учениках на контроле полиции
Вчера, 09:38
В Тюмени завершены поиски двух 10-летних школьников
Вчера, 03:30