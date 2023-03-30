Рестораны «Вкусно — и точка» в минусе на 11 миллиардов

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
За 2021 год прибыль сети составила 75,2 млрд рублей, в 2022 — 73,5 млрд рублей. Таким образом снижение составило 2,3%. Если говорить о выручке, то убытки составили 11,3 млрд рублей, — пишет издание «РБК».
Также по сообщению издания, финансовые показатели за два первых месяца работы 2023 года выше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Наш город» писал о закрытии первого ресторана бывшей сети «Макдоналдс» на ул. Ленина. Всего в Тюмени пока работают пять точек.