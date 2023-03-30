Рестораны «Вкусно — и точка» в минусе на 11 миллиардов

«Вкусно — и точка» потеряли за прошлый год 11,3 миллиарда рублей

Компания «Системы ПБО», которая осуществляет управление сетью ресторанов, опубликовала отчет о финансовых показателях за 2022 год. За первый год работы счет потерь идет на миллиарды, но речи о закрытии пока нет. Выручка в 2021 году составила более 2 млрд рублей.

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