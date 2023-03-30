Премьера фильма, снятого глухонемыми пройдет по всей России

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Съемки фильма охватили несколько стран и даже континентов — от Монголии до Ватикана. В основе сюжета история великого полководца.
«Съемочная группа стала первой из России, кому позволили снимать в Апостольском архиве Ватикана», — пишет «Российская газета».
Разрешение на въезд команда получила в январе, несмотря на все санкции.
Фильм создан при содействии центра «Языки без границ», в котором проходят обучение глухонемые и слабослышащие.
Премьера прошла в Москве 29 марта, фильм будет опубликован в сети.
«Мы только приветствуем такие инициативы. Пока ничего не можем сказать о премьере в Тюмени, фильм только стартовал по России. Но хочу вам сказать, что когда у нас есть возможность сходить на фильмы с субтитрами, то набивается полный зал. Это редкость для Тюмени», — сообщила «Нашему городу» Наталья Буракевич, председатель Тюменского отделения Всероссийского общества глухих.
Ранее «Наш город» писал о бесплатных кинопоказах для тюменцев.