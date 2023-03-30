Премьера фильма, снятого глухонемыми пройдет по всей России

Тюменцы увидят фильм на языке жестов

«По следам Александра Невского» — первая картина в мире, снятая на русском жестовом языке. Зрители смогут посмотреть его в трех вариантах: с субтитрами, с традиционной озвучкой или на языке жестов. Съемки проходили по все миру, создателям удалось побывать в секретных архивах Ватикана.

Сюжет Авторское кино