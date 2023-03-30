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Posted Сегодня, 11:55

Published Сегодня, 11:55

Modified Сегодня, 11:57

Updated Сегодня, 11:57

Премьера фильма, снятого глухонемыми пройдет по всей России

30 марта 2023, 11:55
Фото: 1MI

Тюменцы увидят фильм на языке жестов

«По следам Александра Невского» — первая картина в мире, снятая на русском жестовом языке. Зрители смогут посмотреть его в трех вариантах: с субтитрами, с традиционной озвучкой или на языке жестов. Съемки проходили по все миру, создателям удалось побывать в секретных архивах Ватикана.

Съемки фильма охватили несколько стран и даже континентов — от Монголии до Ватикана. В основе сюжета история великого полководца.

«Съемочная группа стала первой из России, кому позволили снимать в Апостольском архиве Ватикана», — пишет «Российская газета».

Разрешение на въезд команда получила в январе, несмотря на все санкции.

Фильм создан при содействии центра «Языки без границ», в котором проходят обучение глухонемые и слабослышащие.

Премьера прошла в Москве 29 марта, фильм будет опубликован в сети.

«Мы только приветствуем такие инициативы. Пока ничего не можем сказать о премьере в Тюмени, фильм только стартовал по России. Но хочу вам сказать, что когда у нас есть возможность сходить на фильмы с субтитрами, то набивается полный зал. Это редкость для Тюмени», — сообщила «Нашему городу» Наталья Буракевич, председатель Тюменского отделения Всероссийского общества глухих.

Ранее «Наш город» писал о бесплатных кинопоказах для тюменцев.

Тюменцам покажут в марте кинопремьеры бесплатно
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#Елена Литвиненко#Кино#Авторское кино#Документальное кино#Премьера#Тюменцы
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