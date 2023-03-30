После выхода сериала «Король и Шут» жители Тюмени срочно распродают мерч панк-группы

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Фанатскую атрибутику продают 12 тюменцев.
За 1 200 рублей можно купить журнал fuzz от ноябрь 2004 года. На его обложке фото группы «Король и Шут».
«Футболка «Король и Шут». Для самых преданных фанатов и любителей творчества группы! Размеры: 48, 50, 52, 54, 56», отмечается в одном из объявлений.
Мерч связанный с «КиШ» стал популярен после выходы сериала «Король и Шут» на «Кинопоиске».
Ранее «Наш город» сообщал, что в августе 2016 года во FreeDom club (Ленина, 4) прошел концерт памяти Горшка (Михаила Горшенева). Тогда солисту группы «Король и Шут» могло исполниться 43 года.