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Posted Сегодня, 14:07

Published Сегодня, 14:07

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

После выхода сериала «Король и Шут» жители Тюмени срочно распродают мерч панк-группы

30 марта 2023, 14:07
Фото: скрин одного из объявлений на Авито

Тюменцы распродают мерч панк-группы «Король и Шут» после выхода сериала

После выхода сериала о жизни группы «Король и Шут» жители Тюмени стали продавать товары с их символикой. В объявлениях на «Авито» можно найти кассеты, плакаты, футболки, постеры, старые CD-диски и журналы.

Фанатскую атрибутику продают 12 тюменцев.

За 1 200 рублей можно купить журнал fuzz от ноябрь 2004 года. На его обложке фото группы «Король и Шут».

«Футболка «Король и Шут». Для самых преданных фанатов и любителей творчества группы! Размеры: 48, 50, 52, 54, 56», отмечается в одном из объявлений.

Мерч связанный с «КиШ» стал популярен после выходы сериала «Король и Шут» на «Кинопоиске».

Ранее «Наш город» сообщал, что в августе 2016 года во FreeDom club (Ленина, 4) прошел концерт памяти Горшка (Михаила Горшенева). Тогда солисту группы «Король и Шут» могло исполниться 43 года.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Экономика#Фокус-группа#Музыка#Рок-музыка
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