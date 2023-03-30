После выхода сериала «Король и Шут» жители Тюмени срочно распродают мерч панк-группы

Тюменцы распродают мерч панк-группы «Король и Шут» после выхода сериала

После выхода сериала о жизни группы «Король и Шут» жители Тюмени стали продавать товары с их символикой. В объявлениях на «Авито» можно найти кассеты, плакаты, футболки, постеры, старые CD-диски и журналы.