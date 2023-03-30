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Published Сегодня, 10:27

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Погоня: водитель «Тойоты» пытался уехать, а потом сбежать от тюменского ГИБДД. Видео

30 марта 2023, 10:27
Фото: ГИБДД

В сеть попало видео погони, тюменец пытался скрыться от ГИБДД

Сегодня в 2 часа ночи автоинспекторы задержали водителя попытавшегося от них скрыться. По данным пресс-службы ГИБДД, момент погони зафиксировал видеорегистратор патрульного автомобиля.

Мужчине грозит уголовная ответственность, у него трое детей.

«Водитель на «Тойоте» сначала остановился, но резко тронулся с места,  как только инспектор ДПС подошел к машине. Наряд ДПС преследовал автомобилиста 2-3 квартала, потом он выскочил из машины и попытался убежать от полицейских. Был задержан», - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Алкотестер показал 0,79 мг, это уже третий раз, когда 31-летнего тюменца задерживают за пьяную езду.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на перекрестке Бушуева и Подшибякина замечены первые жертвы смены знаков.

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#Александр Мязин#Автомобилисты#Общество#Тюменцы#Дороги#Деньги#Безопасность на дорогах#Водители#ГИБДД#Работа#Погода
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