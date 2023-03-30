Погоня: водитель «Тойоты» пытался уехать, а потом сбежать от тюменского ГИБДД. Видео

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Мужчине грозит уголовная ответственность, у него трое детей.
«Водитель на «Тойоте» сначала остановился, но резко тронулся с места, как только инспектор ДПС подошел к машине. Наряд ДПС преследовал автомобилиста 2-3 квартала, потом он выскочил из машины и попытался убежать от полицейских. Был задержан», - сообщает пресс-служба ГИБДД.
Алкотестер показал 0,79 мг, это уже третий раз, когда 31-летнего тюменца задерживают за пьяную езду.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени на перекрестке Бушуева и Подшибякина замечены первые жертвы смены знаков.