«Первые разбитые ласточки»: смена знаков на перекрестке спровоцировала ДТП

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
На пересечении улиц Бушуева и Подшибякина столкнулись автобус и легковушка. В ходе ДТП никто не пострадал, пассажирам и водителям не понадобилась помощь врачей.
Причиной аварии стала смена приоритетности, которая была проведена 27 марта. Однако дата установки светофора весьма нескорая, необходимый на перекрестке объект должен появиться — в срок до 1.09.2023.
Ранее эксперт проекта ЛДПР «За рулем» Максим Долматов с представителями СМИ уже обследовали данный участок и выразили свою обеспокоенность — «участок аварийный» и требует установки светофора.
В адрес главы города Кухарука Р.Н. при поддержке депутата областной думы Вершинина И.С. направлена просьба в ближайшее время рассмотреть установку светофора.
«Наш город» сообщал о том, что 12-летняя девочка, пострадавшая в ДТП на пересечении улиц Щербакова и Чайковского все еще находится в коме. Тем временем ее родные и близкие борются за установку светофора на месте аварии, однако власти отказывают — изменения в план не вносятся даже при угрозе безопасности.