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Published Сегодня, 09:10

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Updated Сегодня, 09:12

«Первые разбитые ласточки»: смена знаков на перекрестке спровоцировала ДТП

30 марта 2023, 09:10

В Тюмени на перекрестке Бушуева и Подшибякина замечены первые жертвы смены знаков

Решение о смене приоритета на перекрестке принято на городской комиссии и уже реализовано. Также на комиссии определена дата установки светофора — в срок до 1.09.2023. Однако до этого времени пострадать от аварийного и нерегулируемого участка могут десятки автомобилей.
Сюжет
ДТП

На пересечении улиц Бушуева и Подшибякина столкнулись автобус и легковушка. В ходе ДТП никто не пострадал, пассажирам и водителям не понадобилась помощь врачей.

Причиной аварии стала смена приоритетности, которая была проведена 27 марта. Однако дата установки светофора весьма нескорая, необходимый на перекрестке объект должен появиться — в срок до 1.09.2023.

Ранее эксперт проекта ЛДПР «За рулем» Максим Долматов с представителями СМИ уже обследовали данный участок и выразили свою обеспокоенность — «участок аварийный» и требует установки светофора.

В адрес главы города Кухарука Р.Н. при поддержке депутата областной думы Вершинина И.С. направлена просьба в ближайшее время рассмотреть установку светофора.

«Наш город» сообщал о том, что 12-летняя девочка, пострадавшая в ДТП на пересечении улиц Щербакова и Чайковского все еще находится в коме. Тем временем ее родные и близкие борются за установку светофора на месте аварии, однако власти отказывают — изменения в план не вносятся даже при угрозе безопасности.

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