«Первые разбитые ласточки»: смена знаков на перекрестке спровоцировала ДТП

«Наш город» сообщал о том, что 12-летняя девочка, пострадавшая в ДТП на пересечении улиц Щербакова и Чайковского все еще находится в коме. Тем временем ее родные и близкие борются за установку светофора на месте аварии, однако власти отказывают — изменения в план не вносятся даже при угрозе безопасности.