Первоначальный взнос по ипотеке вырастет в два раза

Информация об этом появилась на сайте Центробанка РФ. В документе также говорится о надбавке процентов к ипотечным кредитам, с учетом их рисков. Касается это новостроек и только в первый год ввода после в эксплуатацию. В ходе слушаний было принято решение добавить еще один пункт.