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Posted Сегодня, 09:00

Published Сегодня, 09:00

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

Первоначальный взнос по ипотеке вырастет в два раза

30 марта 2023, 09:00

Цены на новостройки в Тюмени повысятся с июня 1 июня 2023 года

Минимальный первоначальный взнос при покупке квартир в ипотеку с 1 июня 2023 года будет составлять 20% от стоимости, а не 10% как сейчас. С 1 января 2024 года - 30%. Банком России в ходе публичного обсуждения было принято поэтапное повышение требований к минимальной сумме первоначального взноса.
Сюжет
Тюмень

Информация об этом появилась на сайте Центробанка РФ. В документе также говорится о надбавке процентов к ипотечным кредитам, с учетом их рисков. Касается это новостроек и только в первый год ввода после в эксплуатацию. В ходе слушаний было принято решение добавить еще один пункт.

«Ряд участников высказали опасения касательно технической сложности реализации такого нововведения. В связи с этим ранее предлагавшийся критерий дополнен новым. Банки смогут выбрать — считать год с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию или с даты оформления залога готового жилья по такому кредиту», - говорится на официальном сайте Банка России.

Новые расчеты коэффициентов риска не коснутся льготной ипотеки. Ранее "Наш город" писал какие изменения в области ипотечного кредитования ждут тюменцев 2023 году. 

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#Елена Литвиненко#Банк#Банк России#Ипотека#Деньги#Экономика#Тюмень#Тюменская область
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