Первоначальный взнос по ипотеке вырастет в два раза

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Информация об этом появилась на сайте Центробанка РФ. В документе также говорится о надбавке процентов к ипотечным кредитам, с учетом их рисков. Касается это новостроек и только в первый год ввода после в эксплуатацию. В ходе слушаний было принято решение добавить еще один пункт.
«Ряд участников высказали опасения касательно технической сложности реализации такого нововведения. В связи с этим ранее предлагавшийся критерий дополнен новым. Банки смогут выбрать — считать год с момента получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию или с даты оформления залога готового жилья по такому кредиту», - говорится на официальном сайте Банка России.
Новые расчеты коэффициентов риска не коснутся льготной ипотеки. Ранее "Наш город" писал какие изменения в области ипотечного кредитования ждут тюменцев 2023 году.