Опытный водитель в Тобольске сбил женщину на «зебре»

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила ушиб. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.
Также накануне вечером в Тобольске на пешеходном переходе была сбита 37-летняя женщина. Ей потребовалась госпитализация. На данный момент выясняется, почему 63-летний водитель Kia Rio с многолетним водительским стажем совершил наезд на пешехода.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в аварии пострадали двое детей. По предварительным данным, водитель автомобиля, где находились дети, нарушила правила очередности проезда и врезалась в едущую иномарку.