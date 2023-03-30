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Posted Сегодня, 05:38

Published Сегодня, 05:38

Modified Сегодня, 07:32

Updated Сегодня, 07:32

Опытный водитель в Тобольске сбил женщину на «зебре»

30 марта 2023, 05:38
Фото: ГИБДД

В Тюмени на пешеходном переходе сбили 28-летнюю девушку

28-летняя тюменка попала сегодня под колеса автомобиля Volkswagen. ЧП произошло на 3-м километре Старотобольского тракта — девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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ДТП

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получила ушиб. В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

Также накануне вечером в Тобольске на пешеходном переходе была сбита 37-летняя женщина. Ей потребовалась госпитализация. На данный момент выясняется, почему 63-летний водитель Kia Rio с многолетним водительским стажем совершил наезд на пешехода.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в аварии пострадали двое детей. По предварительным данным, водитель автомобиля, где находились дети, нарушила правила очередности проезда и врезалась в едущую иномарку.

#Общество#Новости тюмени#ДТП#Автомобилисты#Тюменцы#Происшествия#Водители#ГИБДД#Безопасность на дорогах#Тюмень#Авария#Тюменская область#Пешеходы#Пешеходный переход#Валентина Бурнашева
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