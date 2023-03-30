Обед школьника в Тюмени: омлет, половина огурца и какао

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Также по телефону горячей линии в «Комбинате школьного питания „Центральный“» сообщили, что по нормативу тюменские школьники питаются не обедами, а горячим завтраками. За суп, второе и компот нужно платить отдельно.
После публикации материала в телеграм-канале «Нашего города» комментарии посыпались, как из рога изобилия, и мнения разделились.
«Моему бы ребенку понравился такой обед, да огурчик можно было бы нарезать, но тогда наверно положили бы два пластика. У нас в меню идут не обеды, а горячие завтраки, поэтому это вполне нормально. Если это вкусно конечно», — сообщает мама одного из учеников тюменских школ.
«Уверен, что диетологи вполне обоснованно могут сказать, что это не обед, а параша на палочке. Ни витаминов, ни калорий нет», — опровергает следующий комментатор.
«Вот именно, что бы было вкусно. Когда я спрашиваю внучку ела она в школе, или нет. Почти всегда говорит, что не ела», — пишет еще одна подписчица канала.
«Я чего-то не понимаю? Пишут „норм обед“… ОБЕД! ОБЕЕЕЕД?! Это по-вашему норм обед? Половина огурца и грамм 70 омлета и какао. ОБЕД? Ребенок расчёт, ему на обед „первое второе и компот“ нужно. Витамины, калории. А тут тянет на „лёгкий перекус в походе“», — гневно восклицает еще один подписчик.
По телефону горячей линии специалист «Комбината школьного питания „Центральный“» сообщила, что тюменским школьникам положены горячие завтраки, двухразовое питание получают только дети с особыми условиями здоровья. По желанию второй прием пищи родители могут оплатить дополнительно.
«Все меню утверждается в Роспотребнадзоре, все порции высчитываются согласно нормативам по граммам, содержанию белков, жиров и углеводов. Вся еда ежедневно на контроле у бракеражной комиссии, куда в обязательном порядке входит медработник, ответственный от школы, член родительского комитета и шеф-повар», — прокомментировали «Нашему городу» в «Комбинате школьного питания „Центральный“.
Ранее «Наш город» писал, что правительство Тюменской области увеличило субсидии на школьное питание из-за роста цен на продукты. С 1 февраля 2023 года питание одного ребенка, обучающегося по основной общеобразовательной программе стоит 40,1 рублей. Питание детей из малоимущих семей — 107,7 рублей, детей-инвалидов — 246,1 рублей. На школьника из семьи военнослужащих, участников СВО или мобилизованных будут тратить 246 рублей в день.
В телеграм-канале «Наш город» мы опубликовали опрос тюменцев, как им такой обед. Из более 350 человек только 27% согласились, что это нормально.