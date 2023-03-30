Обед школьника в Тюмени: омлет, половина огурца и какао

Ранее «Наш город» писал, что правительство Тюменской области увеличило субсидии на школьное питание из-за роста цен на продукты. С 1 февраля 2023 года питание одного ребенка, обучающегося по основной общеобразовательной программе стоит 40,1 рублей. Питание детей из малоимущих семей — 107,7 рублей, детей-инвалидов — 246,1 рублей. На школьника из семьи военнослужащих, участников СВО или мобилизованных будут тратить 246 рублей в день.