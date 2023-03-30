Никто кроме нас: история десантника, бизнесмена, военного и паралимпийца из Донецка

Позже нашему герою удалось выкупить часть бизнеса и вместе с друзьями они стали работать уже на себя. Здесь же, в Москве, Владислав Шинкарь познакомился с прекрасной девушкой и женился на ней, а после у пары родились две дочки. У семьи были большие планы на будущее, которые глава семейства последовательно реализовывал. Все было прекрасно ровно до тех пор, пока на родной Украине не случился Майдан.