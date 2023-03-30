Никто кроме нас: история десантника, бизнесмена, военного и паралимпийца из Донецка

Posted 30 марта 16:24
Published 30 марта 16:24
Modified Сегодня, 16:27
Updated Сегодня, 16:27
Героя проекта #безграничные_донбасс Владислава Шинкаря знает без преувеличения весь Донбасс. Правда, знают его больше как Шибу – боевого командира батальона «Восток», защитника простого народа и настоящего Героя. Мы же хотим рассказать о нем не только с этой точки зрения, ведь жизненные качества Владислава Леонидовича позволили ему достигнуть успеха на самых разных поприщах. Но обо всем по порядку.
Родился Владислав в Тбилиси, на родине его матери. Однако все детство и юность прожил в Донецке – на родине отца. Здесь он закончил школу, отсюда же отправился в армию:
«Попал в десантные войска. Отслужил в 95-ой Житомирской бригаде ВДВ, против которой сейчас воюем. На тот момент это была совсем другая часть, все офицеры были советские, с афганским опытом. Соответственно те традиции, которые мы получили – это были советские десантные традиции», - вспоминает мужчина.
Вернувшись домой после армии в 1996 году Владислав понял, что в родном городе, где на тот момент шли криминальные войны и передел сфер влияния, ему делать нечего. В надежде на лучшую жизнь поехал в Москву, где работал простым грузчиком на строительном рынке.
Позже нашему герою удалось выкупить часть бизнеса и вместе с друзьями они стали работать уже на себя. Здесь же, в Москве, Владислав Шинкарь познакомился с прекрасной девушкой и женился на ней, а после у пары родились две дочки. У семьи были большие планы на будущее, которые глава семейства последовательно реализовывал. Все было прекрасно ровно до тех пор, пока на родной Украине не случился Майдан.
«Когда Майдан начался, я понял, что кого-кого, а Донбасс будут долбить. Всегда нас не любили», - замечает Владислав Леонидович.
И оказался прав. В апреле 2014 года начались обстрелы мирных городов Донбасса. Официальные власти Украины объявили его жителей сепаратистами.
Оставить родную землю в беде будущий командир просто не мог. Сказав жене, что хочет навестить маму, в конце мая он отправился в Донецк и вступил в батальон «Восток». С бизнесом, разумеется, пришлось расстаться - начались боевые будни:
«Мы, военные люди, хотя бы понимаем откуда прилетает, где какая обстановка. Гражданский, он ничего не понимает, он находится в прострации, в ужасе. Меня это еще больше мотивировало бить врага, потому что они бьют наших детей, наших женщин.»
Вместе с Батальоном он прошел горнило боевых сражений: отбивал Пески, Саур-могилу и авдеевскую промышленную зону, бился с «киборгами» на останках аэропорта Донецка, участвовал в Дебальцевской операции. Ему удалось выбираться невредимым из самых лютых боев. До определенного момента.
И этот момент настал 12 апреля 2015 года, в праздник Светлой Пасхи. В составе батальона он сопровождал группу журналистов, желающих засвидетельствовать, как Украина соблюдает минские договоренности. Почти добравшись до места назначения в населенном пункте Жабуньки они попали под обстрел из ПТУРов (противотанковых управляемых ракет). Люди выскочили из машин, чтобы найти укрытие и в этот момент один из снарядов разорвался прямо под ногами Владислава. Он получил множественные осколочные и огнестрельные ранения, но не утратил мужества:
«Первая цель была: надо не дать себя добить. Нас пытались окружить, взять в плен. Отползали, отстреливались. Два часа еще бой был, потом нас деблокировали», - вспоминает Шиба.
Жизнь нашему герою спасти удалось, а вот ноги – нет. Ему ампутировали обе нижние конечности. После семи месяцев, ушедших на реабилитацию и протезирование, Владислав Леонидович вернулся на службу в прежней должности – заместитель командира роты по работе с личным составом. Он частенько навещал раненых, собственным примером мотивируя бороться за жизнь. Спустя три года все же был уволен в запас.
Не привыкший бездельничать мужчина сразу же нашел себе новое занятие – фехтование на колясках. Он очень кстати познакомился с мастером спорта международного класса и паралимпийской чемпионкой по фехтованию – Юлией Лысенко. Именно она увлекла Владислава Леонидовича в этот спорт и стала его наставницей.
В том же 2018 году, спустя буквально 15 тренировок, где Юлия показала начинающему спортсмену азы фехтования, они отправились на Кубок России в Уфу. Там Владислав Шинкарь занял 9 место среди 18-ти участников в личном зачете, и 4 место они с Юлией получили в командном зачете. А на последнем чемпионате России по спорту лиц с ПОДА, завершившемся 3 марта, их тандем завоевал серебряную награду.
Фехтование стало действительно важной частью жизни мужчины, он по-настоящему увлечен этой деятельностью. И не только потому, что это увлекательный процесс, но и потому, что стремится к созданию в родном Донецке фехтовального клуба для таких же, как и он сам – бывших солдат, оставивших на войне часть себя. Даже название придумал – «Клинки Донбасса».
«У нас очень много молодых людей, получивших ранения разной степени тяжести. Они могут связать свою жизнь со спортом, построить спортивную карьеру. Уверен, что наши донецкие спортсмены всегда будут на лидирующих позициях в России», - делится размышлениями Владислав.
И действительно, жизнь спортсмена-паралимпийца существенно отличается от жизни других людей с ОВЗ: максимальная социализация, постоянные сборы, новые знакомства и физическая активность не только улучшают эмоциональный настрой, но и способствуют повышению продолжительности и качества жизни. Кроме того, это еще и неплохой источник дохода, ведь членам сборной платят стипендии и призовые.
Остается только пожелать нашему герою новых побед и осуществления задуманного! Уважаем и гордимся.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.