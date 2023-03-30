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Published Сегодня, 11:05

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

На заводе «СИБУРа» в Тобольске скончался рабочиий

30 марта 2023, 11:05
Фото: 1MI

Рабочий завода компании «СИБУР» обнаружен мертвым на производстве

По данным паблика «Типичный Тобольск», 30 марта ночью при выполнении осмотра оборудования в цехе был обнаружен мёртвый рабочий завода компании «СИБУР». На место инцидента прибыли спецслужбы предприятия и скорая помощь.
«В настоящее время расследованием причин произошедшего занимается специально созданная комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия», - сообщили в компании «СИБУР». 
«Печально, жаль человека, не зря говорят, что ТБ написана кровью», - отметил подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Два года назад «Наш город» сообщал, что на заводе ЗапСибНефтехим в Тобольске были найдены пачки сигарет, из-за этого производство на предприятии чуть не остановилось.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Экономика#Безопасность#Завод#Расследования#Скорая помощь#Александр Мязин
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