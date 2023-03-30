На заводе «СИБУРа» в Тобольске скончался рабочиий

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
«В настоящее время расследованием причин произошедшего занимается специально созданная комиссия с участием надзорных органов и служб предприятия», - сообщили в компании «СИБУР».
«Печально, жаль человека, не зря говорят, что ТБ написана кровью», - отметил подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Два года назад «Наш город» сообщал, что на заводе ЗапСибНефтехим в Тобольске были найдены пачки сигарет, из-за этого производство на предприятии чуть не остановилось.