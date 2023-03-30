Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в пятерку лучших мэров страны

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором расположился мэр Казани Ильссур Метшин, на третьем — мэр Сочи Алексей Клпайгородский, на четвертом и пятом — мэр города Грозный Хас-Махомед Кадыров и Руслан Кухарук соответственно. Также в десятку вошли еще два руководителя городских администраций в УрФО — глава Ханты-Мансийска и мэр Салехарда.