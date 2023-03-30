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Updated Сегодня, 08:21

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в пятерку лучших мэров страны

30 марта 2023, 08:19

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в топ-5 лучших мэров страны

Глава администрации Тюмени Руслан Кухарук вошел в топ-5 национального рейтинга мэров по итогам января-марта. Такие данные опубликовало ЦИК «Рейтинг».
Сюжет
Тюмень

Первое место занял мэр Москвы Сергей Собянин, на втором расположился мэр Казани Ильссур Метшин, на третьем — мэр Сочи Алексей Клпайгородский, на четвертом и пятом — мэр города Грозный Хас-Махомед Кадыров и Руслан Кухарук соответственно. Также в десятку вошли еще два руководителя городских администраций в УрФО — глава Ханты-Мансийска и мэр Салехарда.

Политотолог Антон Чаблин отметил, что Руслану Кухаруку предстоит решить в этом году ряд политических вызовов. Главный из которых — выборы в Тюменскую городскую Думу, на которых позиции «ЕР» могут сильно ослабнуть.

«Резкая смена состава гордумы, включая замену удобного для мэра спикера Евгения Заболотного на Светлану Иванову, связанную с совсем иными бизнес-элитами, может стать для Кухарука серьёзным вызовом. Тем более что в сентябре ему переизбираться на новый 5-летний срок мэрства — пусть выборы и не прямые. Однако если, скажем, в гордуме по-прежнему останутся не лояльные к нему представители КПРФ или ЛДПР, то достижение межэлитного консенсуса будет непростым», — отметил Антон Чаблин.

И добавил, что вторым вызовом для главы администрации Тюмени является возможность перевода из Тюмени в другой регион. С начала года в инфополе курсировали подобные слухи.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в этом году выборы состоятся в единый день голосования 10 сентября 2023 года. По предварительным данным, участие в голосовании примут 2,6 миллионов избирателей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Рейтинг#Рейтинги#Тюмень#Тюменская область#Руслан Кухарук
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