«Единая Россия» зарегистрировала новых кандидатов в депутаты Тюменской гордумы

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:18
Updated Сегодня, 05:18
В числе кандидатов — заместитель председателя гордумы, руководитель депутатской фракции ЕР Дмитрий Осипов, действующие депутаты Тюменской городской думы Юрий Коновалов и Николай Моисеев, председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе Ирина Михайлова.
Также документы подали преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Игорь Апанасенко, директор дома культуры «Поиск» Вадим Долгих, начальник штаба — заместитель командира войсковой части 3059 в Федеральной службе войск нацгвардии РФ Дмитрий Зенков, генеральный директор завода ЖБИ-3 Александр Соловьев.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом году участие в выборах в городскую думу Тюмени могут принять две непарламентские партии — «Российская партия пенсионеров» и «Коммунисты России». Представителям данных политпартий разрешено не собирать подписи.