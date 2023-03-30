nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:16

Published Сегодня, 05:16

Modified Сегодня, 05:18

Updated Сегодня, 05:18

«Единая Россия» зарегистрировала новых кандидатов в депутаты Тюменской гордумы

30 марта 2023, 05:16
Фото: тг-канал Андрей Артюхов

«Единая Россия» зарегистрировала новых кандидатов в депутаты тюменской думы

Восемь новых кандидатов в депутаты Тюменской городской Думы зарегистрировали в региональном отделении партии «Единая Россия» для участия в предварительном голосовании. Об этом сообщил секретарь реготделения «ЕР» Андрей Артюхов.

В числе кандидатов — заместитель председателя гордумы, руководитель депутатской фракции ЕР Дмитрий Осипов, действующие депутаты Тюменской городской думы Юрий Коновалов и Николай Моисеев, председатель Общественной молодежной палаты при Тюменской областной Думе Ирина Михайлова.

Также документы подали преподаватель Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Игорь Апанасенко, директор дома культуры «Поиск» Вадим Долгих, начальник штаба — заместитель командира войсковой части 3059 в Федеральной службе войск нацгвардии РФ Дмитрий Зенков, генеральный директор завода ЖБИ-3 Александр Соловьев.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году участие в выборах в городскую думу Тюмени могут принять две непарламентские партии — «Российская партия пенсионеров» и «Коммунисты России». Представителям данных политпартий разрешено не собирать подписи.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Единая Россия#Тюмень#Выборы#Тюменская городская Дума#Тюменская область
Подпишитесь
«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
Вчера, 11:14
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Вчера, 06:41
«Дышать в тряпочку»: Covid -19 не сдает свои позиции
Вчера, 11:02
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Вчера, 08:03
Дело о подравшихся учениках на контроле полиции
Вчера, 09:38
В Тюмени завершены поиски двух 10-летних школьников
Вчера, 03:30