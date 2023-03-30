Дорога по Велижанскому тракту превратилась в кашу, по которой невозможно проехать

Posted Сегодня, 01:53
Published Сегодня, 01:53
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
«В прошлом году осенью начался ремонт дороги до СНТ, он не завершился, и после зимы всё благополучно растаяло и превратилось в кашу, по которой проехать невозможно! Сделали временный подъезд к СНТ с 12 км, но с приходом весны и эта дорога тоже стала непригодна для проезда! Сегодня, благодаря одному хорошему человеку, ее местами засыпали щебнем, но это ненадолго! Огромная просьба отремонтировать временную дорогу для подъезда к СНТ со стороны 12 км!» — обратилась тюменка к горадминистрации.
В комментариях подписчики ответили, что недавно похожая проблема была в посёлке Березняки.
«В Березняках раскопали в мае. Дачные автобусы и дачники на своих машинах все лето скакали по кочкам в объезд. И завершили ремонт, когда белые мухи полетели, уже по холодам», — рассказала местная жительница.
Ранее «Наш город» писал, что в регионе в 2023 году отремонтируют 140 дорог протяженностью 202 км.