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Published Сегодня, 01:53

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Дорога по Велижанскому тракту превратилась в кашу, по которой невозможно проехать

30 марта 2023, 01:53
Фото: 1MI

Жители Тюмени просят отремонтировать дорогу к СНТ «Царево»

Местные жители в социальных сетях просят тюменские власти отремонтировать дорогу к СНТ «Царево». Такое сообщение от подписчицы разместили в паблике «ЧС Тюмень».
«В прошлом году осенью начался ремонт дороги до СНТ, он не завершился, и после зимы всё благополучно растаяло и превратилось в кашу, по которой проехать невозможно! Сделали временный подъезд к СНТ с 12 км, но с приходом весны и эта дорога тоже стала непригодна для проезда! Сегодня, благодаря одному хорошему человеку, ее местами засыпали щебнем, но это ненадолго! Огромная просьба отремонтировать временную дорогу для подъезда к СНТ со стороны 12 км!» — обратилась тюменка к горадминистрации.

В комментариях подписчики ответили, что недавно похожая проблема была в посёлке Березняки.

«В Березняках раскопали в мае. Дачные автобусы и дачники на своих машинах все лето скакали по кочкам в объезд. И завершили ремонт, когда белые мухи полетели, уже по холодам», — рассказала местная жительница.

Ранее «Наш город» писал, что в регионе в 2023 году отремонтируют 140 дорог протяженностью 202 км.

 

В Тюмени ремонтируют дороги и устанавливают указатели для общественного контроля
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#Елена Чебоксарова#Дороги#Безопасность на дорогах#Жалобы#Тюменцы#Общество
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