Дорога по Велижанскому тракту превратилась в кашу, по которой невозможно проехать

Жители Тюмени просят отремонтировать дорогу к СНТ «Царево»

Местные жители в социальных сетях просят тюменские власти отремонтировать дорогу к СНТ «Царево». Такое сообщение от подписчицы разместили в паблике «ЧС Тюмень».