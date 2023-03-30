Десятки киосков закрыты в Тюмени, их реконструируют

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
На закрытие киосков обратили внимание горожане. Чиновники пояснили, что киоск – это нестационарный торговый объект (НТО).
«Существует определённое соотношение между НТО, предлагающими приобрести сельхозпродукцию, общепит и средства массовой информации. Всего предусмотрено 102 киоска с прессой. Из них сейчас закрыто 28», - сообщили в администрации Тюмени.
На данный момент коиски реконструируют. 29 марта директор городского департамента потребительского рынка Елена Ерёмина с коллегами из департаментов земельных отношений и градостроительства и экономики и стратегического развития провела встречу с новыми правообладателями закрытых павильонов. Их ремонт потребовался для того, чтобы конструкции органично вписались в городскую среду, а работающим в них людям было комфортно. Стоит отметить, что власти уже не первый раз обещают преобразить НТО города.
До 1 июня 2022 года киоски и кафе должны были выполнить постановление № 162-пк. В нём описаны правила новых фасадов зданий и сооружений. Существует реестр и для вывесок. Тогда тюменцы призывали власти подумать о виде заборов вдоль дорог и тротуаров, которые очень сильно портят визуальный облик города.
В октябре 2022 года стало известно, что более сорока незаконно-установленных киосков ликвидировали с улиц Тюмени. Нестационарные торговые точки были убраны из Гилевской рощи, с набережной реки Тура. По словам депутатов гордумы Тюмени, в 2022 году демонтировали более трех сотен гаражей, ям погребов. По данным «Нашего города», всего с начала года в Тюмени выявлено порядка 3,7 тысяч нарушений правил благоустройства. Их собственники получили штрафы на сумму около 20 млн рублей.