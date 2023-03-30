Десятки киосков закрыты в Тюмени, их реконструируют

В октябре 2022 года стало известно, что более сорока незаконно-установленных киосков ликвидировали с улиц Тюмени. Нестационарные торговые точки были убраны из Гилевской рощи, с набережной реки Тура. По словам депутатов гордумы Тюмени, в 2022 году демонтировали более трех сотен гаражей, ям погребов. По данным «Нашего города», всего с начала года в Тюмени выявлено порядка 3,7 тысяч нарушений правил благоустройства. Их собственники получили штрафы на сумму около 20 млн рублей.