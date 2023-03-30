Депутат Тюменской облдумы раскритиковал коллег из-за рейда по вейп-шопам Тюмени

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
«Не девочек молоденьких — продавщиц надо пугать, а разбираться с производителями этой отравы! … А всякими полумерами типа закрытых витрин вопрос явно не решить», — отметил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин в своём тг-канале.
Ранее «Наш город» сообщал, что вейп-шопы в Тюмени нарушают закон о торговле табачными изделиями. Около школы №92 находится сразу 13 подобных торговых точек. «Дымят» в учебных заведениях даже второклассники. Родители бьют тревогу, а местные предприниматели считают выручку.