nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:44

Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Депутат Тюменской облдумы раскритиковал коллег из-за рейда по вейп-шопам Тюмени

30 марта 2023, 12:44
Фото: nashgorod.ru

Тюменский депутат раскритиковал рейд по вейп-шопам около школ в Тюмени

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин высказался о рейде на торговые точки, где продают вейп. Он полагает, что школьников нужно оберегать от вредных привычек не закрытием витрин в магазинах.
«Не девочек молоденьких — продавщиц надо пугать, а разбираться с производителями этой отравы! … А всякими полумерами типа закрытых витрин вопрос явно не решить», — отметил депутат Тюменской облдумы Иван Вершинин в своём тг-канале.

Ранее «Наш город» сообщал, что вейп-шопы в Тюмени нарушают закон о торговле табачными изделиями. Около школы №92 находится сразу 13 подобных торговых точек. «Дымят» в учебных заведениях даже второклассники. Родители бьют тревогу, а местные предприниматели считают выручку.

Читайте также:
«Никотин для детей»: 13 вейп-шопов окружили школу и зарабатывают на учениках
#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Жалобы#Деньги#Покупка-продажа#Дела судебные#Бизнес
Подпишитесь
Бабушку не подпускают к внучке, вопреки судебным решениям
Сегодня, 10:43
На юге Тюмени строится микрорайон будущего: какую жизнь обещают владельцам квартир
Вчера, 06:41
Рестораны «Вкусно — и точка» в минусе на 11 миллиардов
Сегодня, 08:12
Вчера в ДТП попали несовершеннолетние мотоциклисты: уже третий случай за месяц
Вчера, 08:03
Обед школьника в Тюмени: омлет, половина огурца и какао
Сегодня, 10:29
Первоначальный взнос по ипотеке вырастет в два раза
Сегодня, 09:00