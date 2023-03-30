Депутат Тюменской облдумы раскритиковал коллег из-за рейда по вейп-шопам Тюмени

Тюменский депутат раскритиковал рейд по вейп-шопам около школ в Тюмени

Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин высказался о рейде на торговые точки, где продают вейп. Он полагает, что школьников нужно оберегать от вредных привычек не закрытием витрин в магазинах.